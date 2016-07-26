Женщина обманом получила больше миллиона рублей на несуществующих детей

В Красноярске сотрудники полиции выявили факт хищения более 1 миллиона рублей при получении социальных выплат. 37-летняя женщина представляла в Пенсионный фонд фиктивные свидетельства о рождении для оформления единовременных социальных выплат при рождении ребенка и материнского капитала.

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В полиции не уточнили, сколько представленных женщиной документов были поддельными, а сколько — настоящими, и в течение какого времени женщина получала выплаты, отметив, что сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело. Мошеннице грозит до 10 лет лишения свободы.