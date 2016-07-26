На Красноярской ТЭЦ-2 отремонтировали турбоагрегат

Сибирская генерирующая компания в ходе подготовки к отопительному сезону реализовала на Красноярской ТЭЦ-2 один из важных этапов ремонтной программы — капитальный ремонт турбоагрегата № 3.
Работы проводили специалисты ТЭЦ-2 и персонал подрядной организации «СибЭР». Они отремонтировали основные составляющие части турбоагрегата, преобразующего тепловую энергию пара в электрическую: цилиндры высокого и низкого давления, роторы, регулирующие диафрагмы, систему автоматического регулирования и парораспределения, генератор, вспомогательное оборудование и прочее.
Ремонт паровой турбины проходил с участием шеф-инженера Уральского турбинного завода, где была изготовлена данная установка, Валентина Сысоева. Представитель крупного энергомашиностроительного предприятия курировал все этапы работ — от дефектации (выявления фактического состояния деталей, механизмов и сопоставления этих показателей с данными нормативно-технической документации) до ежедневного контроля.
«Поставленные задачи успешно выполнены. На сегодня технические характеристики турбины № 3, введённой в эксплуатацию в 1982 году, максимально приближены к заводским», — констатировал он.
Для ремонта рабочих лопаток ротора низкого давления турбины — деталей, от которых напрямую зависит надёжность функционирования всего агрегата, были задействованы приглашённые в Красноярск специалисты Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института. Они применили эффективную технологию восстановления лопаток — формирование электроискрового покрытия из металлокерамического твёрдого сплава и кобальтового стеллита, которое повысит эксплуатационные свойства лопаток.
«Мы неукоснительно соблюдаем правила эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, своевременно восстанавливаем его технико-экономические характеристики до заданных значений, в строгом соответствии с требованиями заводов-изготовителей. Это позволяет установкам безаварийно работать в течение длительного периода времени и самое главное — служит гарантом надёжного и бесперебойного обеспечения тепловой и электрической энергией потребителей», — отметил директор Красноярской ТЭЦ-2 Олег Бубновский.