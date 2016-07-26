На Красноярской ТЭЦ-2 отремонтировали турбоагрегат

Сибирская генерирующая компания в ходе подготовки к отопительному сезону реализовала на Красноярской ТЭЦ-2 один из важных этапов ремонтной программы — капитальный ремонт турбоагрегата № 3.

Работы проводили специалисты ТЭЦ-2 и персонал подрядной организации «СибЭР». Они отремонтировали основные составляющие части турбоагрегата, преобразующего тепловую энергию пара в электрическую: цилиндры высокого и низкого давления, роторы, регулирующие диафрагмы, систему автоматического регулирования и парораспределения, генератор, вспомогательное оборудование и прочее.

Ремонт паровой турбины проходил с участием шеф-инженера Уральского турбинного завода, где была изготовлена данная установка, Валентина Сысоева. Представитель крупного энергомашиностроительного предприятия курировал все этапы работ — от дефектации (выявления фактического состояния деталей, механизмов и сопоставления этих показателей с данными нормативно-технической документации) до ежедневного контроля.

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«Поставленные задачи успешно выполнены. На сегодня технические характеристики турбины № 3, введённой в эксплуатацию в 1982 году, максимально приближены к заводским», — констатировал он.

Для ремонта рабочих лопаток ротора низкого давления турбины — деталей, от которых напрямую зависит надёжность функционирования всего агрегата, были задействованы приглашённые в Красноярск специалисты Всероссийского теплотехнического научно-исследовательского института. Они применили эффективную технологию восстановления лопаток — формирование электроискрового покрытия из металлокерамического твёрдого сплава и кобальтового стеллита, которое повысит эксплуатационные свойства лопаток.