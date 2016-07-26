К красноярским ТЭЦ подключили 54 новых объекта

К трем красноярским теплоэлектроцентралям СГК с начала года подключено 54 новых объекта. Рост зоны обслуживания идет в нескольких направлениях: строительство новых теплосетей, подключение новостроек и замещение низкоэффективных теплоисточников.

Большая часть новых потребителей — строящиеся многоквартирные дома и жилые комплексы. Остальные — офисные здания, магазины, административные и технические нежилые помещения. В числе социально значимых объектов, которые будут получать тепло и горячую воду по сетям энергохолдинга, две школы после реконструкции в Октябрьском районе, новый образовательный центр в жилом массиве «Пашенный», здание стационара родильного дома № 2 и спортивный клуб.

«В течение 2016-2017 годов за счёт подключения новых потребителей мы увеличили отпуск тепловой энергии на 150 Гкал. Все договорные обязательства нашей компании по выделению ресурсов для новых объектов полностью выполнены. В целом резервов станций СГК в Красноярске по теплу я оцениваю в размере 30 % к существующим в настоящее время мощностям», — рассказал директор Красноярского филиала СГК Александр Шлегель.

Развитию теплоснабжения в городе способствуют и объекты Универсиады. Строительство инфраструктуры вокруг них создаёт возможности для подключения в дальнейшем новых потребителей. В частности, появляется возможность запроектировать и построить новые жилые дома в районах новых спортивных сооружений. Например, сети, проложенные к комплексу «Платинум. Арена», снимают ограничения для окружающей дворец спорта перспективной территории. Сегодня она начинает активно застраиваться.

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В 2017 году завершен перевод потребителей котельной Красноярского машиностроительного завода на мощности ТЭЦ-1. Запущен в работу новый паропровод. По нему на машиностроительный завод и предприятия, ранее получавшие пар от заводской котельной, ресурс поступает от Красноярской ТЭЦ-1. Переключение потребителей по теплоснабжению от станции состоялось в прошлом году.

Еще одно замещение котельной запланировано в этом году. Это котельная № 3 Центрального района в Покровке. Трубопровод, что соединит район ее теплоснабжения с ТЭЦ СГК, уже достраивается. Сама процедура переключения на новый теплоисточник для потребителей пройдет незаметно, зато очевидным будет улучшение качество услуги и снижение экологической нагрузки. Пыль из низкой трубы котельной не будет больше оседать на улицах и близлежащих домах, добавили в компании.