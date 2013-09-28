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В Норильске укладывают асфальт в снег
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В Норильске укладывают асфальт в снег

28 сентября 15:26
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На севере Красноярского края дорожники начали ремонтировать дворы после того, как выпал снег. Фотографиями сегодня делятся жители Норильска.

Дорожные работы норильчане заметили во многих дворах — асфальт скидывали кучами посреди двора, а затем разравнивали грейдером. На снимках хорошо видно, что покрытие укладывают прямо на снег.

«Заканчивался сентябрь месяц. В Норильске выпал снег. Дорожные рабочие начали менять асфальт. Ничего особенного», — таким комментарием сопроводил фотографию заснеженного двора с дорожной техникой один из жителей города.

Ничего особенного, в Норильске меняют асфальт
Фото: vk.com/faanorilskru
«Зато смотрите, какой толстый слой положили», — радуются жители Норильска
Фото: vk.com/norilsk_news
В некоторых дворах рабочие все же сметают снег, перед тем, как положить асфальт
Фото: vk.com/norilsk_news

Норильчане пояснили, что некоторые дворы еще только начали готовить к асфальтированию — там срезают покрытие. Все работы, по их словам, ведет компания «Илан».

Судя по всему, дорожники не видят ничего страшного в укладке асфальта на снег. В комментариях к фотографиям рядовые рабочие заявляют, что завершить ремонт дорог за короткое северное лето сложно, тем более, что норильчане против работы дорожной техники по ночам.

Получить комментарий в ООО «Илан-Норильск» не удалось — указанные в свободном доступе телефоны оказались недоступны.

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