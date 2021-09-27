Дмитрий Медведев предложил оценивать качество дорог в интернете

В России могут создать интернет-порталы, которые позволят автовладельцам давать оценку качеству дорог в их регионе и указывать властям на аварийно-опасные участки. Такое предложение премьер министра России Дмитрия Медведева сегодня озвучило агентство ТАСС.

Дмитрий Медведев пояснил, что подобные интернет-проекты уже есть в некоторых регионах и успешно работают. Благодаря им удалось отремонтировать большое количество дорог, включая те участки, где часто происходили ДТП. Дмитрий Медведев предложил распространить эту практику на всю страну.

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«Автовладельцы вправе принимать решения по отбору городских трасс для ремонта, контролировать качество работ, указывать на аварийно-опасные участки. Надо также внедрять порталы обратной связи, чтобы люди могли сообщать о проблемах на дорогах, чтобы их жалобы автоматически попадали на рассмотрение или становились первоочередными задачами для тех, кто ответственен за состояние трасс», — заявил Дмитрий Медведев.