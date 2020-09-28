Красноярск вошел в десятку городов с наибольшим числом заказов новых iPhone

Красноярск занял десятое место по количеству заказанных заранее iPhone 8 и 8 Plus среди всех городов России. Об этом сообщили в сети «Связной».

Из этих двух смартфонов 60 % покупателей отдали предпочтение iPhone 8 Plus. Причем чаще выбирали модель с объемом постоянной памяти в 256 ГБ в цвете «серый космос».

Сколько именно было сделано предварительных заказов специалисты компании не говорят, уточняя лишь, что столько же заявок проступило из Краснодара и Ростова-на Дону.

Меж тем, эксперты рынка уверяют, что особого ажиотажа вокруг iPhone 8 и 8 Plus в России нет. Причина — отсутствие сколь-либо существенных отличий нового смартфона от предыдущих (шестой и седьмой) моделей.

«Сейчас аппаратов достаточно, они завезены уже практически всем официальным продавцам и ждут официального начала продаж, которое назначено на 29 сентября этого года», — говорят собеседники Newslab.ru.

Другое дело презентованный одновременно с «восьмеркой» юбилейный iPhone X (десять) — его продажи в России начнутся лишь в ноябре и первое время будет наблюдаться серьезный дефицит этих аппаратов, вызванный большим спросом и определенными технологическими ограничениями (стеклянный корпус, OLED-экран и т.п.).

Напомним, новые модели iPhone были презентованы 13 сентября этого года. В тот момент эксперты говорили, что первые аппараты «восьмерки» появятся в Красноярске уже через пару недель. А вот «десятки» — много позже. И выложить за них придется 100-120 тысяч рублей.