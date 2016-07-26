Пьяный водитель внедорожника перевернул грузовик в Емельяново

Пьяный на Mercedes устроил устроил ДТП на федеральной трассе. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, авария произошла около 15:00 в пос. Емельяново, на 793 км автодороги Р-255. Автомобиль Mercedes, который двигался со стороны Красноярска, «догнал» грузовик Nissan и столкнулся с ним. От этого водитель японского грузовика не справился с управлением и перевернул машину.

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Как пояснили в дорожной полиции, в ДТП никто не пострадал. Очевидцы заметили, что водитель Mercedes после аварии сидел в салоне и выпивал.

Инспекторы провели освидетельствование и подтвердили состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.41 мг/л. Мужчине грозит штраф 30 тыс. рублей и лишение права управления на срок до двух лет.