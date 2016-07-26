Исполнять обязанности губернатора Красноярского края будет Александр Усс

Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс назначен исполняющим обязанности губернатора региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

На этом посту Усс сменит Виктора Толоконского, ушедшего в отставку по собственному желанию 27 сентября.

Должность председателя краевого парламента Усс занимает с 1998 года. Перерыв был сделан лишь в 2002 году, когда он баллотировался на пост губернатора края, но избран не был. Губернатором края тогда стал Александр Хлопонин.

Также с 1998 года по 2001 Александр Усс входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, являясь членом его Комитета по международным делам.

В 2010 году Усс был избран президентом СФУ. В 2016-м он снова стал депутатом Законодательного Собрания и на первой же сессии единогласно назначен его председателем.