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Исполнять обязанности губернатора Красноярского края будет Александр Усс
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Исполнять обязанности губернатора Красноярского края будет Александр Усс

29 сентября 20:14
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Спикер Законодательного Собрания Красноярского края Александр Усс назначен исполняющим обязанности губернатора региона. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин назначил Александра Усса и.о. губернатора Красноярского края
Источник: kremlin.ru

На этом посту Усс сменит Виктора Толоконского, ушедшего в отставку по собственному желанию 27 сентября.

Должность председателя краевого парламента Усс занимает с 1998 года. Перерыв был сделан лишь в 2002 году, когда он баллотировался на пост губернатора края, но избран не был. Губернатором края тогда стал Александр Хлопонин.

Также с 1998 года по 2001 Александр Усс входил в состав Совета Федерации Федерального Собрания РФ, являясь членом его Комитета по международным делам.

В 2010 году Усс был избран президентом СФУ. В 2016-м он снова стал депутатом Законодательного Собрания и на первой же сессии единогласно назначен его председателем.

Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Экс-губернатор Красноярского края
Хлопонин Александр Геннадиевич
Хлопонин Александр Геннадиевич
Заместитель председателя правительства Российской Федерации

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