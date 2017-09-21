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«Взорви, умри, воскресни!»: как меня пару раз убили под Новосибирском

«Взорви, умри, воскресни!»: как меня пару раз убили под Новосибирском

Интернет-газета Newslab.ru
21.09.2017
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На полигон приезжаем в субботу, около 10 утра. На спине у меня 80-литровый рюкзак, доверху набитый снаряжением, в левой руке — чехол с оружием. Свободной правой машу друзьям из других городов и обнимаю их. Омск, Томск, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск — на закрытие сезона приехали больше 350 человек со всей Сибири.

Красноярская делегация выезжает в Новосибирск. Нас около 30 человек
Фото: Екатерина Архипова
Для маскировки лица наносят специальный грим — светлое пятно может выдать в лесу
Фото: Станислав Ящеров
Традиционное построение перед началом игры. Организаторы приветствуют участников, напоминают основные вводные
Фото: Станислав Ящеров
Флаги выдуманных стран - Вальверде и Паназии. Во избежание недоразумений названия настоящих не используются. Страйкбол — вне политики
Фото: Станислав Ящеров
С погодой на игре сказочно повезло: было тепло и солнечно. И даже ночью никто особо не замерз
Фото: Евгений Лудцев
Когда на обеих сторонах есть бойцы в камуфляже одинаковой расцветки, игроков маркируют повязками. Если ты не сможешь ее оперативно продемонстрировать, рискуешь отхватить очередь от своих же
Фото: Евгений Лудцев

12.00, старт игры. В этом году сценарий закрытия прост: две стороны (Вальверде и Паназия), у каждой есть флаг и несколько укрепленных точек в лесу. Свои надо беречь, чужие — захватывать. Основная задача нашей тактической группы (ТГ) — защищать точку «Тюльпан», на ней мы и занимаем оборону. Позже командир отправляет часть группы на подмогу обороняющим «Зоопарк» — это центральная точка, которая приносит больше всего баллов. Осторожно, но быстро пробираемся к «Зоопарку»: по рации передают, что наших уже практически выбили.

Страйкбол (или эйрсофт) — некоммерческая командная военно-спортивная игра с применением игрового оружия на специально отведенной для этого территории.

— Влево закручивай! — кричит Шэннон, и мы разворачиваемся на маневр. Заходим во фланг, но там уже ждут: точка занята бойцами Паназии, нас встречают огнем. Укрываемся за деревьями, отстреливаемся, в нас летят гранаты. Над самым ухом свистит шарик: вжимаюсь в землю и отползаю. Другой шарик стукнул по плечу. Убита. Вскидываю руку с красной повязкой, ухожу в мертвяк.

Здесь мы с остальными убитыми дожидаемся выхода: заново заряжаем расстрелянные магазины, едим, болтаем. С некоторыми мы не виделись полгода, с апрельского открытия в Бийске, с кем-то дольше — целый год, а то и полтора. Свисток к выходу — ожившие игроки быстро расходятся по разным точкам, у каждой ТГ свои задачи. Наша снова бежит на «Зоопарк» — нужно отбить точку у противника.

Тактические группы расходятся с «Тюльпана» выполнять свои задачи.
Фото: Евгений Лудцев
На игре была военная техника. «Бэтээры» использовали для атаки, установки «Град» — в основном для обороны. «Град» не стрелял, за ним укрывались игроки
Фото: Денис Демин
Мертвяк — специально отведенное на полигоне место, где «убитые» игроки дожидаются возвращения в игру. Только здесь можно снять защитные очки, без которых не допустят на игру — стрельба в мертвяке строжайше запрещена
Фото: Станислав Ящеров
Паназия пошла в контратаку на «Зоопарк». Они ставят дымовую завесу, чтобы незаметно подойти поближе. Дым не ядовитый, но жутко вонючий
Фото: Евгений Лудцев
Я прячусь за деревом и слежу, чтобы к нам с тыла не подошел противник
Фото: Евгений Лудцев
Карта полигона Пашино. Эта — для нашей стороны, у противника свое обозначение точек и дорог
Фото: Антон Обухов

Бой за «Зоопарк» идет с переменным успехом до самого вечера, нашу ТГ сменяют другие. Мы же тем временем получаем новое задание: нужно доставить знаменосца с флагом нашей стороны на точку «Кактус». На выходе из мертвяка грузимся на БТР — доедем с ветерком! Вот только по дороге бронетранспортер попадает в засаду: погибает командир, радист и несколько рядовых бойцов. Оставшиеся в живых продолжают двигаться на «Кактус» — теперь уже пешком.

— Сторона? — кричат нам с «Кактуса», когда до него остается около ста метров. На этот вопрос можно не отвечать, можно крикнуть «Свои», но нельзя называться чужой стороной.

— Синие! — орем в ответ, приготовившись стрелять (за то время, пока мы добирались, точку могли захватить бойцы Паназии).

— Бегом заходите, мы вас заждались уже!

После того, как в игрока попадает шарик, он достает красную повязку и крепит ее на видном месте. Так он обозначает себя мертвым. В убитого нельзя стрелять, он не может общаться с живыми.
Фото: Евгений Лудцев
На БТРе перемещаться быстрее, но опаснее. В случае засады ты нигде не сможешь укрыться
Фото: Евгений Лудцев
Когда ты играешь рядовым бойцом, то просто выполняешь приказы вышестоящего командования. Не задумываясь о том, на кой черт вы сперва отбивали эту точку, потом обороняли ее и в итоге должны взорвать. Командованию виднее
Фото: Евгений Лудцев
Для маскировки в осеннем лесу лучше всего подходит камуфляж в расцветке мультикам или флектарн. Остальным приходится использовать дополнительные средства маскировки
Фото: Александр Ваймер
Хороший противник — 70% успеха игры. Наш был просто загляденье — не давал скучать, устраивая атаки с разных сторон, постоянно долбил нас на точках
Фото: Александр Ваймер

Снова занимаем оборону — нужно продержаться час, после чего мы взорвем точку. Время почти истекает, когда нас начинает плотно атаковать противник. Работают снайперы, по одному снимая тех, кто неосторожно высовывается, шарики из пулеметных очередей застревают в деревянных ящиках, за которыми мы укрываемся.

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Пять минут до взрыва. Начинаем растягивать провод с гранатами по периметру точки. Три минуты. Шнур обмотался вокруг дерева, оставшейся длины не хватает, чтобы закончить круг. Две минуты. Распутав провод, смотрю на неохваченный периметр. Чтобы закончить минировать точку, надо проскочить около трех метров открытого пространства, которое простреливается. Эх, была не была!

Проскочила. После взрыва «Кактус» выведен из строя на шесть часов, а Вальверде получает один балл. Около восьми вечера мы переодеваемся в теплые вещи и крепим на оружие фонари, чтобы продолжить играть ночью.

Уже в темноте идем отбивать «Зоопарк» — на штурм отправили практически всю нашу сторону. Если удастся выбить противника и закрепиться на точке, то сможем ее удерживать хоть до конца игры. Так и происходит. После непростого, но успешного штурма часть групп получает новые задачи: одним — найти и уничтожить штаб противника, другие идут захватить и уничтожить новые точки. Наша же остается на «Зоопарке» и отбивает атаки Паназии.

«Зоопарк» — центральная точка. На ней стоял «Град» и минометы, сюда же периодически пригоняли БТРы.
Фото: Александр Ваймер
Средняя скорость движения колонны по лесу — 2 км/ч. За несколько часов мы проходим по 25-30 километров.
Фото: Евгений Лудцев
Ночью команда ДШМГ устроила нам свою знаменитую атаку на фонарях. Растянувшись в широкую цепь, они шли на «Зоопарк», почти непрерывно стреляя и ослепляя нас фонарями
Фото: Александр Ваймер
На обратной дороге не только я сплю без задних ног — все изрядно устали.
Фото: Екатерина Архипова
Страйкбол — весьма затратное хобби. Взносы и дорогу на игры участники оплачивают самостоятельно, снаряжение тоже покупаем сами. Комплект снаряги на фото обошелся мне примерно в 120 тысяч рублей. Самое дорогое — оружие, в мой привод вложено около 60 тысяч. Все это собиралось несколько лет.
Фото: Екатерина Архипова

Игра заканчивается в 3.50 утра, когда мы взрываем последнюю точку, приносящую баллы. Чуть позже организаторы скажут, что Вальверде победила со счетом 2:0. А пока мы благодарим друг друга за игру и собираемся разъезжаться по своим городам. Красноярск снова грузится в автобус, и в этот раз я засыпаю практически моментально — сказывается обилие впечатлений и физическая усталость.

Бегать по 14 часов по лесу с оружием в руках, таская на себе примерно 5 килограммов снаряги, довольно тяжело, особенно когда ты совсем не Рэмбо. Но это ерунда по сравнению с тем, что я получаю на играх: азарт, адреналин и взрыв эмоций. Здесь ты понимаешь, чего ты стоишь. Здесь ты понимаешь, чему надо учиться. Здесь тебя окружают друзья, такие же сумасшедшие, как и ты.

И вы еще спрашиваете, за что я люблю страйкбол?

Tory (команда ODA 3235, Красноярск) специально для интернет-газеты Newslab.ru

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