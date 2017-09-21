«Взорви, умри, воскресни!»: как меня пару раз убили под Новосибирском

«Доброй охоты!», «Удачно съездить!», — напутствуют меня друзья и коллеги перед поездкой на игру в Новосибирск. В этом году закрытие страйкбольного сезона проходит там, на полигоне Пашино. Красноярская делегация выезжает накануне, в пятницу вечером, — дорога занимает больше 12 часов. Устраиваюсь в кресле поудобнее, чтобы поспать — на игре потребуется много сил.

На полигон приезжаем в субботу, около 10 утра. На спине у меня 80-литровый рюкзак, доверху набитый снаряжением, в левой руке — чехол с оружием. Свободной правой машу друзьям из других городов и обнимаю их. Омск, Томск, Бийск, Кемерово, Барнаул, Красноярск — на закрытие сезона приехали больше 350 человек со всей Сибири.

12.00, старт игры. В этом году сценарий закрытия прост: две стороны (Вальверде и Паназия), у каждой есть флаг и несколько укрепленных точек в лесу. Свои надо беречь, чужие — захватывать. Основная задача нашей тактической группы (ТГ) — защищать точку «Тюльпан», на ней мы и занимаем оборону. Позже командир отправляет часть группы на подмогу обороняющим «Зоопарк» — это центральная точка, которая приносит больше всего баллов. Осторожно, но быстро пробираемся к «Зоопарку»: по рации передают, что наших уже практически выбили.

Страйкбол (или эйрсофт) — некоммерческая командная военно-спортивная игра с применением игрового оружия на специально отведенной для этого территории.

— Влево закручивай! — кричит Шэннон, и мы разворачиваемся на маневр. Заходим во фланг, но там уже ждут: точка занята бойцами Паназии, нас встречают огнем. Укрываемся за деревьями, отстреливаемся, в нас летят гранаты. Над самым ухом свистит шарик: вжимаюсь в землю и отползаю. Другой шарик стукнул по плечу. Убита. Вскидываю руку с красной повязкой, ухожу в мертвяк.

Здесь мы с остальными убитыми дожидаемся выхода: заново заряжаем расстрелянные магазины, едим, болтаем. С некоторыми мы не виделись полгода, с апрельского открытия в Бийске, с кем-то дольше — целый год, а то и полтора. Свисток к выходу — ожившие игроки быстро расходятся по разным точкам, у каждой ТГ свои задачи. Наша снова бежит на «Зоопарк» — нужно отбить точку у противника.

Бой за «Зоопарк» идет с переменным успехом до самого вечера, нашу ТГ сменяют другие. Мы же тем временем получаем новое задание: нужно доставить знаменосца с флагом нашей стороны на точку «Кактус». На выходе из мертвяка грузимся на БТР — доедем с ветерком! Вот только по дороге бронетранспортер попадает в засаду: погибает командир, радист и несколько рядовых бойцов. Оставшиеся в живых продолжают двигаться на «Кактус» — теперь уже пешком.

— Сторона? — кричат нам с «Кактуса», когда до него остается около ста метров. На этот вопрос можно не отвечать, можно крикнуть «Свои», но нельзя называться чужой стороной. — Синие! — орем в ответ, приготовившись стрелять (за то время, пока мы добирались, точку могли захватить бойцы Паназии). — Бегом заходите, мы вас заждались уже!

Снова занимаем оборону — нужно продержаться час, после чего мы взорвем точку. Время почти истекает, когда нас начинает плотно атаковать противник. Работают снайперы, по одному снимая тех, кто неосторожно высовывается, шарики из пулеметных очередей застревают в деревянных ящиках, за которыми мы укрываемся.

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Пять минут до взрыва. Начинаем растягивать провод с гранатами по периметру точки. Три минуты. Шнур обмотался вокруг дерева, оставшейся длины не хватает, чтобы закончить круг. Две минуты. Распутав провод, смотрю на неохваченный периметр. Чтобы закончить минировать точку, надо проскочить около трех метров открытого пространства, которое простреливается. Эх, была не была!

Проскочила. После взрыва «Кактус» выведен из строя на шесть часов, а Вальверде получает один балл. Около восьми вечера мы переодеваемся в теплые вещи и крепим на оружие фонари, чтобы продолжить играть ночью.

Уже в темноте идем отбивать «Зоопарк» — на штурм отправили практически всю нашу сторону. Если удастся выбить противника и закрепиться на точке, то сможем ее удерживать хоть до конца игры. Так и происходит. После непростого, но успешного штурма часть групп получает новые задачи: одним — найти и уничтожить штаб противника, другие идут захватить и уничтожить новые точки. Наша же остается на «Зоопарке» и отбивает атаки Паназии.

Игра заканчивается в 3.50 утра, когда мы взрываем последнюю точку, приносящую баллы. Чуть позже организаторы скажут, что Вальверде победила со счетом 2:0. А пока мы благодарим друг друга за игру и собираемся разъезжаться по своим городам. Красноярск снова грузится в автобус, и в этот раз я засыпаю практически моментально — сказывается обилие впечатлений и физическая усталость.

Бегать по 14 часов по лесу с оружием в руках, таская на себе примерно 5 килограммов снаряги, довольно тяжело, особенно когда ты совсем не Рэмбо. Но это ерунда по сравнению с тем, что я получаю на играх: азарт, адреналин и взрыв эмоций. Здесь ты понимаешь, чего ты стоишь. Здесь ты понимаешь, чему надо учиться. Здесь тебя окружают друзья, такие же сумасшедшие, как и ты.

И вы еще спрашиваете, за что я люблю страйкбол?

Tory (команда ODA 3235, Красноярск) специально для интернет-газеты Newslab.ru