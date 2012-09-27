Красноярские водители пополнят бюджет на 30 млн за проезд по Коммунальному мосту

Сотрудники ГИБДД посчитали, сколько штрафов заплатят красноярцы за нарушения правил проезда по Коммунальному мосту во время его ремонта. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Участок моста над Абаканской протокой закрыли для проезда 17 июня. Первые дни на мосту дежурили сотрудники ГИБДД, которые не пропускали личные автомобили граждан. К 23 июня инспекторов заменили комплексами видеофиксации, которые в первый же день насчитали 500 нарушителей.
Сегодня сотрудники дорожной полиции подвели итоги за три месяца.
«По результатам работы системы автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД вынесено 21 тысяча 420 постановлений об административных нарушениях. Общая сумма наложенных административных штрафов составила 29 миллионов 726 тысяч рублей», — пояснили в пресс-службе.