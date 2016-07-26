Красноярцы смогут ежедневно контролировать строительство аквапарка

29 сентября 12:46: Красноярцам предложили выбрать архитектурный облик будущего аквапарка

В Красноярске запустят онлайн-трансляцию строительства первого в городе аквапарка. Об этом на встрече с главой города Эдхамом Акбулатовым сообщил генеральный директор компании «Термит», которая и займется реализацией проекта, Равиль Гайнутдинов.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, сегодня в Союзе архитекторов Красноярска состоялась презентация и обсуждение проектов будущего аквапарка. На суд жюри, в составе которого эксперты из Москвы, Екатеринбурга и Красноярска, представили три концепта как местных, так и зарубежных специалистов.

В ходе обсуждения проектов мэр подчеркнул, что на этапе разработки важно не только учесть положительную практику других городов, но и создать свои индивидуальные акценты, которые будут отличать первый аквапарк Красноярска от аналогичных объектов. Инвестор проекта предварительно планирует разместить в комплексе спортивный бассейн на 50 метров, залы для игровых видов спорта, в том числе для занятий теннисом и сквошем, а также гостиницу, ресторан и магазин сопутствующих спортивных товаров.

«С помощью двух маркетинговых компаний мы сверяем все свои задумки с пожеланиями и интересами красноярцев. Нам важно понимать, какими горожане хотят видеть функциональные пространства по соседству с аквапарком. Что касается сроков, то мы планируем через полтора года завершить проектирование и приступить к строительству. Понимая, что этот проект красноярцы ждут, мы постараемся сделать его реализацию открытой: на нашем сайте будет размещаться подробная информация о каждом этапе работы, в том числе, онлайн-трансляция возведения объекта», — рассказал Равиль Гайнутдинов.

Глава Красноярска также подчеркнул:

«Очень важно, что в обсуждении эскизных проектов спортивно-развлекательного комплекса с аквапарком могут принять участие красноярцы. Для этого создан специальный интернет-ресурс. Объединение мнений горожан, профессионального сообщества архитекторов и инвестора позволит выработать комплексное решение того, каким должен стать первый аквапарк Красноярска. В целом рассчитываю, что с его появлением в нашем городе будет открыт качественно новый стандарт семейного отдыха и оздоровительного досуга», — сказал Эдхам Акбулатов.

Напомним, проголосовать за понравившуюся архитектурную концепцию спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком любой желающий может на сайте: строим-аквапарк.рф. Голосование продлится до 3 октября текущего года.