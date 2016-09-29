Красноярцам предложили выбрать архитектурный облик будущего аквапарка

Жителям Красноярска предложили принять участие в выборе будущего архитектурного облика аквапарка. Голосование проходит на сайте проекта.
Строить первый в Красноярске крытый аквапарк «Экватория» площадью 30 тыс. кв. м. будет компания «Термит». Стоимость проекта — не менее 1 млрд рублей. Расположится он на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Стройка начнется через полтора года, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2020 году. Он сможет единовременно принять 2,5 тыс. посетителей. Разработчики обещают красноярцам не менее 13 горок, детскую зону с аттракционами и игровым городком, бассейн для серфинга, SPA и многое другое.
Для проведения конкурса на концепцию аквапарка пригласили красноярские архитектурные компании, а также московские и зарубежные архитектурные бюро. Конкурс проходит в 1 этап по трем номинациям. Работы оценивает профессиональное жюри, инвестор и жители города.
Им предлагают ознакомиться с тремя вариантами проекта и проголосовать за один из них. На сайте обнародованы не только проекты самого аквапарка, но и обустройства прилегающей территории, включая парковку. Авторов проектов пока не называют.
Голосование завершится 3 октября этого года.
По словам члена жюри конкурса, красноярского архитектора Алексея Спиридонова, у каждого из проектов есть свои достоинства:
«Каждый проект по-своему привлекателен. В одном понравился архитектурный облик, который вызывает некую ассоциацию с чертами сибирской лилии. В другом проекте понравилась организация пространства центральной улицы внутри комплекса. Третий проект привлек тем, что практически вся парковка размещена под зданием комплекса. Мы, прежде всего, обращали внимание на то, насколько объект вписывается в существующую структуру данного района, насколько удобно организовано функциональное наполнение объекта».