Красноярцам предложили выбрать архитектурный облик будущего аквапарка

Жителям Красноярска предложили принять участие в выборе будущего архитектурного облика аквапарка. Голосование проходит на сайте проекта.

Строить первый в Красноярске крытый аквапарк «Экватория» площадью 30 тыс. кв. м. будет компания «Термит». Стоимость проекта — не менее 1 млрд рублей. Расположится он на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров. Стройка начнется через полтора года, ввести объект в эксплуатацию планируют в 2020 году. Он сможет единовременно принять 2,5 тыс. посетителей. Разработчики обещают красноярцам не менее 13 горок, детскую зону с аттракционами и игровым городком, бассейн для серфинга, SPA и многое другое.

Для проведения конкурса на концепцию аквапарка пригласили красноярские архитектурные компании, а также московские и зарубежные архитектурные бюро. Конкурс проходит в 1 этап по трем номинациям. Работы оценивает профессиональное жюри, инвестор и жители города.

Им предлагают ознакомиться с тремя вариантами проекта и проголосовать за один из них. На сайте обнародованы не только проекты самого аквапарка, но и обустройства прилегающей территории, включая парковку. Авторов проектов пока не называют.

Голосование завершится 3 октября этого года.

По словам члена жюри конкурса, красноярского архитектора Алексея Спиридонова, у каждого из проектов есть свои достоинства: