Жюри выбрало лучший проект красноярского аквапарка

Эксперты проголосовали за один из проектов крытого аквапарка «Экватория», который к 2020 году планируют построить на пересечении улиц 9 Мая и Шахтеров в Красноярске.

Напомним, для проведения конкурса на концепцию первого красноярского аквапарка пригласили красноярские архитектурные компании, а также московские и зарубежные архитектурные бюро. Он проходит в один этап по трем номинациям. Работы оценивает профессиональное жюри, инвестор и жители города.

В конце сентября общественности представили 3 варианта проекта и предложили проголосовать за один из них.

Накануне стало известно, за какой из них отдали свои голоса эксперты. Речь идет о номинации «Выбор жюри». 6 из 7 голосов получил второй проект. По задумке авторов, метафорически объем комплекса показывает три фазовых состояния воды — жидкость, лед и пар. Над пешеходной улицей располагается остекленный пассаж, который является основным коммуникационным элементом всего комплекса. Пассаж в различных направлениях пересекается пешеходными переходами — галереями, связывающими спортзалы, гостиницу, рестораны, фудкорт, и клубные помещения с самим аквапарком.

При этом народное голосование за архитектурный облик будущего аквапарка продлили до четверга, 5 октября. Оно проходит на сайте проекта.