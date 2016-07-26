На Красноярской ТЭЦ-1 выбрали возможные места под новую трубу

Наиболее оптимальный вариант для дальнейшего проектирования новой дымовой трубы на Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании определила рабочая группа 28 сентября. Во главе с техническим директором СГК инженеры энергокомпании и подрядной проектной организации на месте оценили возможности площадки, где предлагается спроектировать строительство трубы.

Сотрудники «Ростовтеплоэлектропроекта» представили к обсуждению версии расположения будущей трубы и компоновки подводящих к ней газоходов. Из них были выделены три варианта, один в качестве основного. Именно эти версии проектировщики далее подготовят к технико-экономическому сравнению в соответствии с заданием заказчика — СГК.

В ходе поиска лучшей точки для строительства специалисты отрабатывали 10 вариантов, каждый из которых оценивался на затратность, сложность исполнения, особенно в части переподключения действующих котлов станции без остановки оборудования к новой трубе. Высотой 270 метров она заменит три действующие трубы — две по 105 и одна — 120 метров. Именно такой размер конструкции обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе.

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Как пояснил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин, чтобы строительство не осложняло производственного процесса проект предусмотрит сначала возведение трубы и выполнение её полной рабочей обвязки с подключением к ней газоходов от котлов ТЭЦ, а только затем пройдет снос прежних труб. «Мы наметили место расположения новой трубы. Оно приемлемо с точки зрения организации стройплощадки, подхода техники и транспорта, не мешающего работе других подразделений ТЭЦ, а небольшие хозяйственные объекты здесь можно снести также безболезненно для функционирования предприятия», — сообщил он.

Директор проектной организации «Ростовтеплоэлектропроект» Вадим Гуляев сообщил, что теперь необходимо провести все технические расчеты и определить стоимость выполнения работ по трем наиболее приемлемым вариантам проекта, чтобы в сравнении понять затраты на их исполнение. Также дополнительно нужно выполнить топосъемку и геологические изыскания непосредственно в месте возведения трубы, произвести расчеты самой трубы. Для всех этих целей инженеры-проектировщики, задействованные подрядной компанией, будут работать непосредственно на ТЭЦ-1.

Технический директор Сибирской генерирующей компании Олег Петров отметил: «Чтобы еще на стадии исполнения проекта учитывались все требования по прочности, долговечности сооружения, обтекание трубы ветром, качество всех используемых материалов, толщина стенок, в том числе важно принимать во внимание и реалии сибирского климата».

Запланированная модернизация Красноярской ТЭЦ-1 включает два масштабных проекта: возведение новой трубы и оборудование одного из котлов станции пилотным электрофильтром, практика установки которого затем будет применена на других котлах. Итогом реализации планов станет снижение общего уровня выбросов станции на 25 %.