На Красноярской ТЭЦ-1 исследуют грунт под строительство новой трубы

На Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании продолжаются инженерно-строительные изыскания для проекта строительства новой дымовой трубы. С 15 сентября на площадке, где планируется её возвести, начат отбор проб грунта для необходимых расчетов.

Работы проводит подрядная организация из Красноярска «Сибстройизыскания+». В соответствии со строительными нормативами для исследования отбираются образцы в четырех точках, указанных проектировщиком. В каждой из них специалисты бурят скважину до 40 метров. Пробы берутся через каждый метр в глубину, по ним будет составлен геологический срез.

«Мы изучаем скелет грунта, проверяем его на сдвиг и деформацию, испытываем на прочность, чтобы рассчитать полезную нагрузку на фундамент. Отбор проб в каждой из четырех точек занимает до пяти рабочих дней, затем полученные образцы будут переданы в лабораторию для исследования», — пояснил инженер-геолог «Сибстройизыскания+» Владимир Гаев.

На основании полученных данных генеральный проектировщик определит конструкцию и глубину залегания фундамента, а также материалы, которые будут использоваться при строительстве самой трубы.

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Новая дымовая труба на Красноярской ТЭЦ-1 высотой около 270 метров заменит три существующие более низкие конструкции (две высотой 105 метров, одна — 120). Именно высота конструкции обеспечит эффективное рассеивание выбросов предприятия и снижение их концентрации в воздухе.

Запланированная модернизация ТЭЦ-1 включает два масштабных проекта: возведение новой трубы и оборудование одного из котлов станции пилотным электрофильтром, практика установки которого затем будет применена на других котлах. Итогом реализации планов станет снижение общего уровня выбросов станции на 25 %.