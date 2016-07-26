Для Красноярской ТЭЦ-1 спроектируют уникальный электрофильтр

Специалисты трех компаний, занятых в проекте строительства пилотного электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1 активно вникают в суть техзадания СГК и собирают данные для начала проектирования.

ООО «КВАРЦ Групп», ставшее победителем конкурса на право заключения договора по выполнению комплекса работ «под ключ», привлекла для выполнения уникального проекта специалистов АО «Сибтехэнерго» и ООО «Аскинтех».

В настоящее время инженеры по проектированию и монтажу воздухоочистных систем промышленных объектов внимательно изучают место расположения будущего электрофильтра, чертежи здания станции, компоновку оборудования.

«У них крайне сложная задача — на действующем теплоисточнике без прекращения производства тепловой и электроэнергии установить пилотный электрофильтр на котле № 16. Запустить новое оборудование и обеспечить эффективность его работы не менее чем на 99 %. В этом заключается и уникальность проекта», — пояснил директор Красноярской ТЭЦ-1 Сергей Бородулин.

До того, как подрядчики приступят к предпроектному исследованию грунтов в месте установки электрофильтра и выполнению инженерно-геологических изысканий, важно с предельной точностью снять замеры площадки от батарейного циклонного уловителя (БЦУ) до дымовой трубы, которые в настоящее время соединяет газоход, отметили в компании.

Каждый сантиметр маневровой площадки может оказаться задействован. Позднее для установки электрофильтра БЦУ и газоход будут ликвидированы, а выбросы с котла начнут выходить в трубу после очистки электрофильтром. Помимо этого, заказчик — Сибирская генерирующая компания настаивает, чтобы останов и разбор существующей связки «котел — БЦУ — газоход — труба» начался непосредственно перед стартом монтажа новой конструкции. Это значит, что каждое действие в работе специалистов должно быть выверено на 100 %.

Выбор модели электрофильтра также будет зависеть от вместительности площадки его размещения. Успех реализации этого проекта определит дальнейшую замену БЦУ, действующих на котлах ТЭЦ-1, электрофильтрами.

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Вся подготовленная проектная документация в обязательном порядке пройдет экспертизу промышленной безопасности. По требованию заказчика, установка первого электрофильтра на Красноярской ТЭЦ-1 предусмотрена до декабря 2018 года. По предварительным расчетам, в результате установки электрофильтра объем выбросов снизится не менее чем на 470 тонн в год.

Параллельно с названым техническим перевооружением газоочистного оборудования котла № 16, на Красноярской ТЭЦ-1 ведется работа по созданию проекта строительства высотной дымовой трубы, которая заменит три действующих трубы ТЭЦ. Экологический эффект реализации всех планов модернизации станции — снижение уровня выбросов на 25%.