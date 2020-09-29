Эдхам Акбулатов вошел в топ-25 лучших мэров России

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов вошел в группу 25 лучших мэров России. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве РФ составил рейтинг глав российских городов за сентябрь 2017 года.
Объектами национального рейтинга стали мэры 88 городов России. Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, за ним идет глава Белгорода Константин Полежаев и замыкает тройку лидеров мэр Уфы Ирек Ялалов.
Эдхам Акбулатов занял 20-е место. Замкнул топ-25 еще один сибирский градоначальник — глава Иркутска Дмитрий Бердников.
«Последние места сплошь усеяны главами других сибирских городов: тут и Анатолий Локоть (Новосибирск, 66-е место), Ольга Сафронова (Горно-Алтайск, 68-е место), Сергей Кузнецов (Новокузнецк, 75-е место), Сергей Фролов (Омск, 76-е место), Владислав Ховалыг (Кызыл, 78-е место), Олег Кузнецов ( Чита, предпоследнее 87-е место)», — отметили в красноярской администрации.