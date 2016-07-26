В Студгородке сгорел лакокрасочный цех (видео)

На улице Ленинградская в Октябрьском районе Красноярска сгорело здание покрасочного цеха. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался около 20:30 на ул. Ленинградская, около стадиона «Динамо» в Студгородке. Очевидцы предположили, что горит одна из старых лыжных баз, которые располагались в этом районе. Они выложили в социальные сети видео, на которых видно, что к зданию, полностью охваченному огнем, собирается пожарная техника.

В пресс-службе краевого управления МЧС пояснили, что в здании находился лакокрасочный цех. Он сгорел на площади в 220 кв. метров. В происшествии никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причины пожара.