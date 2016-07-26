Фитнес-поход, мототеатр и подарок для учителя: выходные в Красноярске

Newslab.ru составил обзор событий, которые ожидаются в Красноярске на выходных.

По данным синоптиков Гидрометцентра, на выходных в Красноярске ожидается переменная облачность и небольшие осадки. Температура воздуха днём в субботу составит 6°C, а в воскресенье – 7°C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2 м/с.

Суббота, 30 сентября:

Материалы по теме Красноярцев пригласили на бесплатные экскурсии в честь Дня туризма

В 11:00 красноярцев приглашают на бесплатный фитнес-поход на Столбы в честь Дня туризма (12+). Сначала участников ждет мастер-класс по тому, как правильно ходить со скандинавскими палками. Старт от туристско-информационного центра (это в паре минут от центрального входа в заповедник, справа). Запись на экскурсию по телефону 285-26-82.

В 12:00 автолюбителей и их родных приглашают на «Большой семейный weekend с Subaru» (0+). В программе: фокусник-иллюзионист, «специальный гость» – попугай Ара, танцевальные номера, шоу мыльных пузырей и т.д. Любой желающий сможет пройти тест-драйв, оценить свой автомобиль по программе Trade-In. Также в программе занимательный мастер-класс: роспись ключницы «домик мечты» и создание фигур «3D-ручкой». Подробности по тел. +7 (391) 299-22-9. Место действия: Субару Центр Красноярск.

В ТРЦ КомсоМолл пройдет «Креативный день учителя», где любой желающий сможет создать своими руками лучший подарок своему любимому учителю. В этот день можно бесплатно попробовать разные виды рисования, послушать нескучные лекции и отлично провести субботний день. Начало в 12.00.

В 14:00 в литературном музее имени В. П. Астафьева начнется занятие для детей и взрослых «Галактика Маленького принца» (7+). Каждый сможет поучаствовать в создании галактики Маленького принца, провести своё маленькое литературоведческое исследование, отправить в космос свои самые сокровенные мечты, снять видеозарисовку фрагмента повести, а также сделать свой кукольный театр.

В 16:30 красноярцев приглашают в Центральный парк на зрелищное событие от Мотоциклетной федерации Красноярского края «Осенний Техно Призыв» (3+). В программе: выступление мото-театра А. Елагина, выставка ретро-авто, показательное выступление спецназа и разные творческие выступления.

В 17:00 в Центре культурных инициатив состоится концерт, посвященный Дню Енисея (0+). Этот праздник официально отмечается с 2012 года, традиционно в последнюю субботу сентября. Зрители и участники отправятся в познавательное путешествие по Енисею, где познакомятся с удивительной флорой и фауной, заповедниками и национальными парками.

Воскресенье, 1 октября:

В Музее Сурикова пройдет «Праздник музыки», где будут играть очень разнообразную программу из классики, джаза, латиноамериканских композиций и даже известные французские хиты. После концерта все гости могут посетить выставку «Авангард. ХХ век», на которой представлены работы таких великих художников, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Василий Кандинский и Марк Шагал. Начало в 11:00.

В Rock Jazz cafe пройдет вечер гитарной музыки Guitar Hero (16+). Красноярские виртуозы сыграют самые пронзительные, сложные и зубодробительные, душевные и проникающие треки. Начало в 17:00.

В Пилоте покажут шоу для разума и души «Поломанный» (16+). Данный перформанс объединяет в себе поэзию, театр, музыку, бесконечное желание удивлять, раскрывать человеческую душу и сердце. История о том, что, каждый из нас в определенный период своей жизни делает выбор. И от того, какой выбор был сделан, зависит то, кто ты есть и насколько ты честен с самим собой. Начало в 18:00.

В Гранд холл Сибирь с акустическим концертом выступит группа «Звери» (12+). Начало в 19:00.