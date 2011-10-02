Красноярцам пообещали потепление

Первая рабочая неделя октября в Красноярске будет дождливой и теплой: даже по ночам синоптики не обещают минусовых температур.

Материалы по теме Приличный октябрь Прогноз погоды в Красноярске на месяц

Теплее всего будет в начале недели, когда ветер будет дуть с юго-запада. В понедельник и во вторник Гидрометцентр и rp5.ru обещают +7..+8 °C, а портал gismeteo.ru — +10 °C. Ночами ожидается до +3 °C.

В середине недели направление ветра сменится на северо-западное. В среду и четверг уличные градусники покажут до +6 °C, а в пятницу — только +2..+4 °C. Во второй половине недели в темное время суток ожидается до +1 °C, в ночь на пятницу возможно похолодание до 0 °C.

Всю неделю в городе будет облачно, ежедневно ожидаются небольшие дожди.

По предварительным данным, на выходных также не ожидается заморозков. Похолодание придет только в середине следующей недели.