Красноярцы смогут подобрать секцию для ребенка с помощью экспресс-теста на фестивале #Здоровый

На красноярском фестивале #Здоровый, который пройдет 6 и 7 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19), дети смогут пройти экспресс-тест и узнать, какой вид спорта больше всего им подходит.

На протяжении всего фестиваля будет работать «Лаборатория ИПК». С помощью экспресс-тестирования специалисты Красноярского краевого института повышения квалификации работников физической культуры и спорта определят, к чему «стремятся душа и тело» ребенка.

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Кроме того, здесь пройдут показательные выступления от воспитанников краевых спортивных школ. Мальчиков ждет вольная и греко-римская борьба, ушу, каратэ, дзюдо, самбо, киокусинкай. А девочки смогут посмотреть выступления так называемого «эстетического направления»: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, спортивную акробатику.

Таким образом, посетители смогут узнать, к чему есть предрасположенность у ребенка, и сразу же оценить этот вид спорта наглядно.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на официальном сайте фестивальздоровый.рф