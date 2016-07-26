Красноярцы смогут укрепить спортивный дух и здоровье на фестивале #Здоровый

6 и 7 октября в МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19) состоится фестиваль про умный и здоровый образ жизни — #Здоровый. Жители краевого центра смогут попробовать свои силы в самых разных спортивных направлениях — от экстрима до пробной сдачи норм ГТО, а также пройти полную диагностику своего организма и даже принять участие в донорской акции.

Всего в рамках фестиваля будут работать более 50 интерактивных площадок. Со стороны агентства молодежной политики края на событии будут работать активисты программ «Ассоциация студенческого спорта», «Беги за мной! Сибирь» и «Экстремальный спорт». Для жителей и гостей краевого центра подготовили ряд мастер-классов и тренировок по самым разным направлениям: черлидинг, зумба, йога, пилатес.

Самой яркой частью фестиваля станет уникальное экстремальное шоу. Лучшие спортсмены Красноярского края удивят зрителей самыми сложными трюками на BMX, агрессивных роликах, самокатах, скейтбордах и батутах.

Министерство спорта края приглашает участников фестиваля сдать нормы ГТО, попробовать свои силы в керлинге и файерболе и даже сыграть в хоккей на синтетическом льду. Также на протяжении всего фестиваля будет работать «Лаборатория ИПК» ­­— площадка на которой любой желающий сможет пройти экспресс-тестирование уровня состояния здоровья. Кроме того, организаторы подготовили интересные выставочные стенды: выставка олимпийских медалей, книжная выставка «Путь к здоровью».

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Для участников фестиваля будут работать специалисты краевого министерства здравоохранения. Для гостей события организуют консультационные площадки по вопросам ВИЧ/СПИД: любой желающий сможет сдать экспресс-анализ крови на определение вируса иммунодефицита и узнать все об основных мерах профилактики и методах современной диагностики серьезного заболевания.

Кроме того, на фестивале будут работать специалисты краевого онкологического центра. Участники мероприятия смогут поучаствовать в мастер-классе по самообследованию молочных желез, а также пройти осмотры у врача-онколога.

Вход на все площадки свободный и абсолютно бесплатный. Ознакомиться с программой фестиваля можно в официальной группе фестиваля «ВКонтакте» или на сайте фестивальздоровый.рф