Фигурист из Красноярска вышел в финал ТВ-шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды»

Юный красноярский фигурист Георгий Трубкин стал финалистом федерального ледового шоу «Дети на льду. Звезды», которое «Ростелеком» организует совместно с Федерацией фигурного катания России.

Выступление Георгия Трубкина в четвертой серии проекта «Песни из отечественных и зарубежных кинофильмов» было наиболее высоко оценено судьями. В общей сложности юный красноярец набрал 19,57 баллов, опередив своего ближайшего соперника на 0,5 балла. Тем самым фигурист получил путевку в финал федерального шоу. Теперь юный красноярец сможет побороться с другими финалистами за главный приз — грант на занятия фигурным катанием.

Финал шоу «Ростелекома» «Дети на льду. Звезды» состоится 27 октября. Увидеть выступления финалистов и поболеть за Георгия Трубкина можно в 0.00 часов по местному времени на сайте itv.rt.ru. Зрители Интерактивного ТВ «Ростелекома» смогут увидеть выступления на телеканале «Все ТВ». Подробную программу трансляций, а также дополнительную информацию, можно найти на сайте ice.rt.ru.

«Приятно осознавать, что наша компания делает свой вклад в развитие российского спорта, давая шанс заявить о себе на „большой сцене“ будущим чемпионам фигурного катания, — отметил директор Красноярского филиала ПАО „Ростелеком“ Владимир Кубарев. — Но наша особенная гордость — когда чемпионами становятся земляки! Мы поздравляем Георгия, его родителей и тренеров! И, конечно же, команда „Ростелекома“ будет болеть за него в финале шоу».

Всероссийский конкурс «Дети на льду. Звезды» — социальный благотворительный проект, направленный на развитие и популяризацию этого вида спорта. Это спортивное телешоу, организованное по принципу соревновательных туров на выбывание. Уже второй год телезрители следят за непридуманными историями детей, которые, несмотря на свой юный возраст, демонстрируют виртуозное спортивное мастерство и невероятную твердость характера.

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Конкурс проходит среди детей 8-9 лет, занимающихся фигурным катанием и приславших минутное видео выступления на онлайн-кастинг. Конкурсанты второго сезона «Дети на Льду. Звезды» проходили очные отборы, организованные в крупных городах всех федеральных округов страны. Таким образом, определились имена участников проекта: 21 девочки и 21 мальчика из 21 города страны.

В жюри проекта вошли легендарные персоны российского фигурного катания: Татьяна Тарасова, Илья Авербух и Галина Голубкова. Ведущие шоу — Алексей Ягудин и Кристина Косарева (победитель шоу «Дети на льду. Звезды» 2016 года).

Для участия в финале будут отобраны 14 участников, причем, двое из них — с помощью зрительского голосования. Поддержать участника каждого из еженедельных полуфиналов можно по телефону 3242 (для абонентов сотовой связи «Ростелеком» — номер 2017), направив смс с уникальным номером участника. Средства от смс-голосования поступят в благотворительный фонд «Линия жизни», это позволит помочь сразу двум детям — фигуристу и больному ребенку.