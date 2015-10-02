Красноярка со второй попытки попала в шоу «Танцы» (видео)

Жительница Красноярска примет участие в 4 сезоне шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. 30-летняя Ната Дюкова прошла кастинг, который состоялся в Санкт-Петербурге. Девушка рассказала, что занимается танцами около 11 лет, а также 15 лет играла в КВН в разных командах.

Первое выступление красноярки не впечатлило жюри. Девушка показала номер в стиле lady dance, однако хореограф Татьяна Денисова раскритиковала выступление: «Выходя на сцену, вы должны понимать, что это другой уровень».

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Второй шанс попасть на проект подарил Нате член жюри Сергей Светлаков, который предложил конкурсантке выступить с другим номером. Красноярка сошлась в танцевальном баттле с другой участницей, и победа в поединке обеспечила Нате участие в проекте.

«Красноярск — в „Танцах“», — подвел итог танцевального поединка Сергей Светлаков.