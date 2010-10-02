Красноярский суд обязал бизнесмена и клуб заплатить за увечья пятиклассницы

Красноярский краевой суд обязал заплатить 400 тысяч рублей компенсации морального вреда школьнице, получившей травму на ледяной горке. В декабре 2015 года компания пятиклассников после уроков отправилась на площадку ледового городка в деревне Дрокино Емельяновского района Красноярского края. Одна из девочек каталась на недостроенной ледяной горке и получила серьезную травму: отколовшийся кусок льда сломал ребенку два пальца на левой руке, также школьница лишилась фаланги одного пальца.

Красноярский краевой суд признал виновными в произошедшем индивидуального предпринимателя, который возводил объекты ледового городка, а также муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дрокинская централизованная клубная система», которое являлось заказчиком работ.

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«Бизнесмен не установил вокруг строящегося городка сплошное ограждение, а представители клуба не проконтролировали работы должным образом», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

В сентябре 2017 года суд обязал предпринимателя и учреждение культуры вместе заплатить 400 тысяч рублей матери пострадавшей девочки. Виновным предстоит самостоятельно решить, какую часть компенсации выплатит каждый.