Волонтёры Дня Енисея выпустили в реку тысячу мальков осетра и убрали с берега 3,5 тонны мусора

Финальный экоквест День Енисея, организаторами которого выступают компания РУСАЛ при поддержке администрации города и партнёров экомарафона, состоялся на Ярыгинской набережной. В нем приняли участие около 700 человек из 35 организаций и предприятий Красноярска. Экоквест проводился в формате «Чистые игры» — интерактивные командные соревнования по сбору и сортировке мусора.
За отведённый час экоквеста волонтёры Дня Енисея собрали 462 мешка мусора (3,5 тонны), нашли 32 покрышки и 51 батарейку. Вывезли всё это пять КамАЗов, один из них полностью загруженный пластиком отправился на переработку в Дивногорск. И традиционно все волонтёры угостились чаем с булочками от организаторов, поели горячей каши и провели презентации мусорных трофеев.
Среди находок водонапорный агрегат, студенческий билет 2010 года, микроволновка и многое другое. Команды, набравшие больше баллов в игре, получили призы от оргкомитета, и все волонтёры по традиции получили в подарок травяной чай «Зайчик передал». Экологический праздник поддержал глава Красноярска Эдхам Акбулатов, войдя в число волонтёров Дня Енисея.
«Отрадно, что экологическая акция развивается и приобретает интересные для молодёжи форматы, тем самым много молодых горожан подключается к уборке Красноярска», — сказал Эдхам Акбулатов.
Ярыгинская набережная в качестве места финального экоквеста выбрана неслучайно. Именно здесь в течение лета работала экоточка — новый формат летнего сезона экологического марафона День Енисея. Раньше активисты проводили экоквесты по уборке прибрежных зон, а в 2017 году решили научить красноярцев убирать за собой. Всё лето по выходным волонтёры давали возможность красноярцам убрать за собой мусор после пикника, предлагая мешки и перчатки. За лето силами отдыхающих с Ярыгинской набережной было убрано 7 тонн мусора (700 мешков — 55 мусорных баков). Работу координировали 60 волонтеров различных компаний, общественных волонтерских организаций и госучреждений.
«С каждым годом акция, посвященная Дню Енисея, набирает обороты, появляются новые идеи, партнёры. Если в 2012 году количество команд можно было посчитать по пальцам, то сегодня — это более 70 команд. Новый формат, когда активисты вовлекают в экологически важное дело, показал хороший результат. И на следующий год планируем определить несколько точек по городу, где будут в течение лета работать команды волонтёров, поддерживать чистоту и мотивировать горожан к этой работе», — Сергей Попов, заместитель директора алюминиевого дивизиона компании РУСАЛ.
Именно волонтёрам экоточек в финальный праздничный День Енисея выпала миссия совершить традиционный выпуск мальков в реку. Место выпуска было согласовано с Енисейским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству. Волонтёры запустили в Енисей 1000 штук молоди осетра. За процедурой наблюдали специалисты из НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов, которые отметили, что осётр считается особо ценной рыбой для Енисея.
Впервые акция, направленная на привлечение внимания к чистоте главной водной артерии края, состоялась по инициативе компании РУСАЛ и Русского географического общества в сентябре 2011 года, а в 2012 году главы Красноярского края и республики Хакасия подписали указы об учреждении официального регионального праздника — Дня Енисея. За пять лет он превратился в масштабный марафон экологических акций — квестов, экскурсий, конкурсов и фестивалей, в которых участвуют тысячи человек, живущих в Красноярском крае и республике Хакасия.
День Енисея давно вышел за пределы Красноярска и проходит на территориях, где протекает река. В Красноярском крае в 2017 году в акциях участвуют 20 муниципальных образований, будет очищено 117 км берегов Енисея. Ориентировочное количество участников — около 5 000 человек.