«Асфальт не пойдет гармошкой»: вице-мэр рассказал об изменениях на Коммунальном мосту

Руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков рассказал, что пришлось сделать строителям при ремонте красноярского Коммунального моста.

Чиновник отметил, что ремонт первого участка Коммунального моста, который строители обещают полностью закончить к 6 октября, должен существенно улучшить техническое состояние переправы. Рабочим пришлось почти полностью поменять бетонную основу под асфальтом, а также выполнить ряд других работ.

«Толщина бетонного покрытия была неравномерной. Из-за этого нагрузка на тело моста распределялась неправильно. Специалисты говорили, что это было даже опасно. На некоторых местах толщина доходила до 48 см на середине моста и снижалась до 12 см на пешеходных дорожках», — пояснил Игорь Титенков.

Материалы по теме Коммунальный мост откроют для проезда, но просят пока им не пользоваться

Сейчас бетон уложили более ровным слоем, который не превышает 28-30 см на середине моста. Под дорожками толщину покрытия не стали менять.

Кроме этого, на переправе появились стоки для воды. «Сегодня дренаж сделали, установлено все так, чтобы вода уходила в водоотводные трубки. Раньше она скатывалась по асфальту и находила себе какой-нибудь путь», — отметил вице-мэр. Смена деформационных швов на новые, уверены в департаменте, сделает ремонт более долговечным и не позволит асфальту «собираться гармошкой».

«Что касается мастики, в качестве которой выражали сомнение горожане, специалисты, в том числе из СФУ, подтвердили, что ее можно использовать при ремонте моста. Это не является нарушением, как это раньше преподносилось. Если вы заметили, ремонт второй части моста идет более качественно, с учетом тех ошибок, которые были допущены», — отметил Игорь Титенков.