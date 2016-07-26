В честь 50-летия Красноярской ГЭС состоялся забег «MW-trail»

21 спортсмен вышел на дистанцию в 67 км в честь 50-летия Красноярской ГЭС. Забег стартовал от гребня плотины, прошел через Мининские столбы по лесу и финишировал возле часовни Параскевы Пятницы. Мероприятие организовано совместно со спортивным клубом «Горностай» и благотворительным фондом «Спорту Место».

Трасса длиною в 67 км символизировала год пуска первого гидроагрегата Красноярской ГЭС. Спортсмены своим спортивным вызовом соединили два красноярских символа — Красноярскую ГЭС и часовню, отображенные на десятирублевой купюре.

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Среди участников забега были чемпионы России, спортсмены, которые ранее участвовали в различных марафонах. Вместе с ними бежал и сотрудник гидростанции Константин Шевцов: «Для меня это первая такая длинная дистанция. Было трудно, но интересно. И то, что ультра-марафон проходил в честь 50-летия гидростанции, придавало сил».

Победителем гонки стал Александр Пцарев, бегун из Абакана. Он преодолел дистанцию за 7 часов 48 минут. Победительницей среди женщин стала спортсменка из Санкт-Петербурга Вера Пономарева. Все участники были награждены медалями и кубками с символичной «десяткой». А победителям были вручены ценные призы от Красноярской ГЭС.