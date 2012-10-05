В Красноярске во время массового полумарафона погиб бегун

В Красноярске скончался один из участников полумарафона «Июльская жара», который прошел сегодня. Информацию об этом Newslab.ru предварительно подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Во время забега, который проходил при достаточно жаркой погоде, одному из участников стало плохо. Сопровождающие бегунов медики пытались оказать помощь, но безрезультатно. Со слов очевидцев, погибшим является молодой парень. Какую дистанцию он пытался преодолеть, неизвестно. Как и о состоянии его здоровья. Отметим, участнику забега необходимо было иметь справку с допуском врача.

Правоохранительные органы уточняют более подробную информацию об инциденте.

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Напомним, участники ежегодного полумарафона сами определяют протяженность своего забега. Каждый может выбрать дистанцию по силам: от основного маршрута протяженностью 21,1 км до марафонского «пробника» для начинающих длиной 5 км и детской дистанции в 1 км.

Таким образом, приобщиться к спортивному забегу можно всей семьей, вне зависимости от уровня подготовки.

На популярный летний забег в Красноярск съезжаются жители других городов края и Сибири.