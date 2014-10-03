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Сотрудница администрации перевела сыну деньги, выделенные на уборку могил ветеранов
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Сотрудница администрации перевела сыну деньги, выделенные на уборку могил ветеранов

3 октября 10:02
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Сотрудницу администрации Бирилюсского района Красноярского края в мошенничестве на 200 тысяч рублей. О преступлении рассказали в пресс-службе ГУ МВД региона. Однако в полиции не уточнили, какую именно должность занимала женщина.

При помощи электронной базы данных она перевела на счет своего 21-летнего сына около 220 тысяч рублей. Эти деньги были предназначены для оказания помощи по благоустройству могил участников ВОВ.

В настоящее время мошенницу уволили из администрации, она полностью возместила нанесенный ущерб. Теперь женщине грозит до 6 лет колонии, но она может отделаться и штрафом.

«Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — пояснили в полиции.

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