Работники ЭХЗ примут участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

С 14 по 21 октября в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором примут участие более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 лет. На одной площадке соберутся представители молодежных общественных организаций, молодые журналисты, творческая и спортивная молодежь, молодые инженеры и IT-специалисты, лидеры молодежных организаций политических партий, молодые предприниматели, лидеры студенческого самоуправления, молодые ученые и преподаватели вузов, а также соотечественники и иностранцы, изучающие русский язык и интересующиеся российской культурой.

В фестивале примут участие и представители Электрохимического завода: инженеры-технологи химического цеха Игорь Бервинов и Данил Коков, инженер-технолог цеха обогащения урана Андрей Якимов, аппаратчик восстановления гексафторида химцеха Сергей Коваленко, лаборант спектрального анализа центральной заводской лаборатории Елена Долина и председатель комиссии по делам молодежи профсоюзной организации ЭХЗ Полина Демина.

Также на фестиваль поедет инженер-технолог цеха обогащения урана Дмитрий Томилов, который по результатам работы на отраслевом форуме «Форсаж-2017» попал в список участников фестиваля, номинированных в качестве членов Молодежного актива научно-образовательной программы «Индустрия будущего». Этой программой будет заниматься один из самых многочисленных потоков мероприятия — почти 2 тыс. человек, включая иностранных участников. В него войдут представители крупнейших корпораций России, в том числе — около 800 сотрудников предприятий Госкорпорации «Росатом».

В течение всей фестивальной недели они будут работать в мини-группах для разработки декларации глобальной молодежи мира. Помогать в этом будут приглашенные эксперты-аналитики и команда Академии Росатома. В итоговый день мероприятия декларация будет представлена участникам и гостям фестиваля.