Красноярские депутаты наградили бабу Лену

Знаменитую красноярскую пенсионерку Елену Ерхову, более известную как баба Лена, наградили почетной грамотой в городском Совете депутатов Красноярска. Вручение награды состоялось сегодня, 3 октября, во время сессии. Председатель городского света Татьяна Казанова отметила, что баба Лена «прославила Красноярск далеко его пределами».

После вручения грамоты и цветов пенсионерка обратилась с короткой речью к присутствующим: «Что я могу сказать всем? Больше путешествуйте!».

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Напомним, красноярская пенсионерка прославилась благодаря своим путешествиям по миру. 90-летняя Елена Ерхова побывала во Вьетнаме, Доминикане, Германии, Испании и ряде других стран.

Также баба Лена стала героиней ряда телевизионных передач. Так, женщина уже участвовала в съемках для российских и иностранных каналов. Кроме того, недавно Елена Ерхова приняла участие в съемке нового телевизионного шоу Первого канала «Старше всех», посвященного пенсионерам, ведущим активный образ жизни.