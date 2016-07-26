Сбившему трех пешеходов в Шарыпово грозит 7 лет колонии

Против водителя, который насмерть сбил двух детей и мужчину в Шарыпово, возбудили уголовное дело. Напомним, ДТП произошло вечером 2 октября на регулируемом пешеходном переходе. Пешеходы погибли на месте.

По уточненным данным полиции, виновнику ДТП 22 года, а не 25, как сообщалось ранее. Также в полиции уточнили возраст погибших под колесами автомобиля Mitsubishi: 35-летний мужчина, 7-летний мальчик и 9-летняя девочка. Все они — члены одной семьи.

«В отношении 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в результате которого погибли три пешехода, следователи МО МВД России „Шарыповский“ возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Водитель был трезв, в настоящее время он задержан. Официально причину ДТП пока не озвучивают, но в социальных сетях очевидцы рассказывают, что водитель ехал на большой скорости.

За нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек, автомобилисту грозит лишение свободы на срок до 7 лет. Минимальное наказание по этой статье — принудительные работы на срок до 5 лет.