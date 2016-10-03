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В Красноярском крае молодой водитель насмерть сбил двух детей и мужчину
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В Красноярском крае молодой водитель насмерть сбил двух детей и мужчину

3 октября 7:06
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В городе Шарыпово под колёсами иномарки погибли три человека, включая детей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю, трагедия произошла в 9 часов вечера 2 октября. 25-летний водитель автомобиля Mitsubishi наехал на троих человек, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

По данным местных жителей, это произошло неподалеку от магазина «Кукуруза» (4-й микрорайон).

«В результате ДТП погибли двое несовершеннолетних: мальчик 10-11 лет и девочка 6-7 лет, а также взрослый мужчина, личности которых в данный момент устанавливаются», — рассказала в краевой полиции.

Все трое погибли на месте ДТП
Источник: Шарыпово автоканал
Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии
Источник: Шарыпово автоканал

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Погибшие являлись членами одной семьи.

Водителя задержали сразу после случившегося. Он был трезв. Сообщается, что за год он 18 раз привлекался по линии ГИБДД за различные административные нарушения. Среди них — чрезмерная тонировка, превышение скорости и другие.

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