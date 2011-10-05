Суд арестовал водителя из Шарыпово, который погубил двух детей и их отца

Водитель иномарки, который насмерть сбил трех пешеходов в городе Шарыпово, арестован на 2 месяца. О такой мере пресечения суд просили следователи полиции.

Напомним, трагедия произошла в 9 часов вечера 2 октября на регулируемом пешеходном переходе. 22-летний водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 35-летнего мужчину и его детей: 7-летнего мальчика и 9-летнюю девочку. Причину ДТП следователи пока не озвучивают, как и другие обстоятельства трагедии. Известно лишь, что автомобилист был трезв.

4 октября Шарыповский городской суд избрал автомобилисту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Напомним, за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть троих человек, водителю грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

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