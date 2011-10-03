Красноярские предприятия договорились о поставках продукции в Китай

Предприятия Красноярского края планируют поставлять в Китай рапсовое масло, муку, крупы и кондитерские изделия. Такие договоренности были достигнуты на Китайско-Монгольской выставке в городе Хух-Хото.

Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Александр Походин, в переговорах с китайской стороной участвовали представители нескольких краевых министерств. В рамках выставки красноярская делегация провела серию встреч с китайскими бизнесменами.

«Китайцам интересен Красноярский край как территория, где производится качественная сельхозпродукция. В ходе поездки был проведен ряд переговоров на достаточно серьезном уровне», — отметил Походин.

Итогом переговоров станет визит делегации из Китая. По словам замминистра, она может прибыть в Красноярск уже на этой неделе. Предмет переговоров, в числе прочих — поставки рапса.

«Китайцы охотно покупают наш рапс, но задача перед нами стоит несколько иная. Какое-то время мы еще будем вывозить рапс зерном, но мы сейчас ведем переговоры о строительстве завода, который будет перерабатывать его на территории Красноярского края в масло, — именно этот вид продукции в Китае весьма востребован. Завод планируется построить с привлечением китайских инвестиций», — рассказал Александр Походин.

На сегодняшний день 15 краевых предприятий уже заявили о своей готовности поставлять рапс на территорию Китая.

В ходе встреч на выставке китайцы также интересовались поставками зерна других культур из Красноярского края. Как отметил Походин, сейчас в Китае востребована готовая красноярская продукция, поэтому в ближайшей перспективе регион также, как и с рапсом, планирует сократить поставки зерна других культур в чистом виде и перейдет на продажу продуктов передела.

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«Это мука, крупы, кондитерские изделия. Наши кондитеры неплохо зарекомендовали себя на китайском рынке. Очень любят китайцы наши пряники и печенье», — сообщил замминистра.

Оценивая перспективы сотрудничества Китая и Красноярского края, Александр Походин подчеркнул: «С китайской стороной мы будем сотрудничать. Мы понимаем, что это сотрудничество выгодно и нам, и китайцам».