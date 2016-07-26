Красноярские аграрии познакомились с опытом томских товаропроизводителей

Делегация сельхозтоваропроизводителей Красноярского края посетила Томскую область. Краевые аграрии во главе с председателем комитета по делам села и агропромышленной политике Законодательного Собрания Сергеем Зябловым познакомились с опытом местных предприятий.

Первой точкой стала животноводческая ферма ООО «Сибирское молоко».

«Эта компания — лидер молочного животноводства в области. У нее 13 тысяч гектаров площадей. Сама ферма построена по современным технологиям. Здесь пролетное строение сделано из клееного бруса, используется чистое дерево. Очень интересный проект. В августе состоялось открытие первого этапа строительства комплекса на 400 голов КРС. Общая стоимость проекта 680 млн рублей, у предприятия большие планы. Власти Томской области не стоят в стороне. В регионе разработаны меры господдержки АПК: компенсируются средства на капвложения инвестиционных проектов, созданы благоприятные условия для производителей молока», — отметил Зяблов.

Поездка продолжилась посещением «Сибирской ореховой компании». Начальник департамента по социально-экономическому развитию села Томской области Ирина Черданцева рассказала, что предприятие является важным звеном в обработке дикоросов Западной и Восточной Сибири. Здесь занимаются переработкой не только орехов, но и ягод. Также на счету компании производство халвы, варенья, джемы и многое другое.

Следующей точкой стало ЗАО «Дубровское». Хозяйство существует с 1993 года. Основные виды производства: растениеводство, молоко и мясная продукция. Руководитель хозяйства — депутат Законодательной думы Томской области Геннадий Сергиенко признался своим коллегам, что молодежь неохотно идет работать в аграрный сектор. Сергей Зяблов сказал, что в Красноярском крае местные аграрии сталкиваются с такой же проблемой.

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«Данное предприятие интересно тем, что здесь отказалась от строительства новых корпусов, а решили заняться реконструкцией бывших ферм, что заметно экономит средства, — подчеркнул Сергей Зяблов. — В хозяйстве обновили стадо, восстановили кормовую базу и уверенно смотрят в завтрашний день».

В селе Пудовка красноярские аграрии посетили СПК «Белосок». В 2014 году начала работу высокотехнологичная ферма. Здесь содержится почти 3 тыс. голов крупного рогатого скота. По итогам прошлого года производство молока составило почти 8 тыс. тонн. Общая стоимость проекта 219 млн рублей. Депутаты в ходе визита отметили европейский стандарт производства и культуру труда.

«Томская область находится на широте нашего Енисейского района. В Красноярском крае принято считать, что на этой широте отсутствуют перспективы развития сельского хозяйства. При этом томичи демонстрируют высокую эффективность в производстве мяса, молока и зерна. В этой связи у красноярского аграрного сектора огромный нераскрытый потенциал. Будем работать», — подчеркнул Зяблов.

В ходе поездки аграрии посмотрели, как в Томской области в современных теплицах выращивают овощи, зелень и цветы. Делегация посетила ООО «Трубачево». Общая площадь закрытого грунта составляет 4,6 га, агрофирма входит в пятерку ведущих тепличных хозяйств России.

С делегацией Красноярского края встретился заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. Он отметил, что томские сельхозтоваропроизводители внимательно следят за работой своих коллег из Красноярского края.

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«За каждым успешным проектом стоят система и люди. В нашем регионе вопросам сельского хозяйства власти уделяют пристальное внимание. Мы позиционируем нашу область как территорию северного земледелия. Заниматься мясным животноводством и выращиванием овощей, пшеницы в наших условиях непросто. Важно отметить, что томичи внимательно изучают опыт других аграриев. Только за последние четыре года наши специалисты посетили 14 российских и зарубежных регионов», — отметил Андрей Кнорр.

Председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Сергей Зяблов от имени всех членов красноярской делегации поблагодарил власти Томской области и местных сельхозпроизводителей за теплый прием.

«Для нас это была очень полезная поездка, — сказал он. —Нам известно, что предприятия области реализуют продукцию дикоросов на сумму 1,7 млрд рублей. Регион достиг хороших результатов в растениеводстве. Мы под впечатлением от посещения теплиц ООО „Трубачево“ и животноводческого предприятия „Белосток“, где планируется открыть перинатальный центр для телят. Мы увидели, что региональные власти поддерживают инициативных людей. Определяются цели, а область оказывает господдержку, что приводит к ощутимым результатам. Здесь решаются вопросы занятости, создаются условия для привлечения людей и инвестиций в аграрный сектор. Особое внимание в Томской области уделяется вопросам комфортной работы на селе. Красноярцы почерпнули для себя много полезной информации, которая будет использоваться в нашей работе».