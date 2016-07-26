Красноярские бизнесмены презентовали свои товары и услуги на Китайско-монгольской выставке

Выставка проходила в городе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия КНР с 26 по 30 сентября. Цель выставки — продвижение международного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь», ускорение процесса создания «Китайско-монгольско-российского экономического коридора», содействие развитию Китая и Монголии в сфере торговых инвестиций, туризма и культурный связей с другими странами.

Участие в выставке принимали более 30 стран. Россия на выставке была представлена Красноярским краем. Организатор коллективного стенда региона — Агентство развития бизнеса. Выставочный стенд Красноярского края занимал более 600 кв. м.

На стенде были представлены промышленные, торговые, научные, образовательные, культурные, спортивные и туристические возможности края. В составе делегации Красноярского края — представители различных министерств, общественных организаций и объединений, промышленных предприятий, малый бизнес.

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Красноярские предприниматели презентовали свою продукцию и услуги. Помимо высокотехнологичных компаний самое активное участие в выставке принимали производители продуктов питания и напитков. Традиционный интерес у китайской стороны вызвали кондитерские изделия, продукция из дикоросов, безалкогольные напитки.

По словам руководителя Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, спрос на товары красноярских предпринимателей вполне ожидаем.