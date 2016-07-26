Красноярские бизнесмены презентовали свои товары и услуги на Китайско-монгольской выставке

Выставка проходила в городе Хух-Хото Автономного района Внутренняя Монголия КНР с 26 по 30 сентября. Цель выставки — продвижение международного сотрудничества в рамках проекта «Один пояс — один путь», ускорение процесса создания «Китайско-монгольско-российского экономического коридора», содействие развитию Китая и Монголии в сфере торговых инвестиций, туризма и культурный связей с другими странами.
Участие в выставке принимали более 30 стран. Россия на выставке была представлена Красноярским краем. Организатор коллективного стенда региона — Агентство развития бизнеса. Выставочный стенд Красноярского края занимал более 600 кв. м.
На стенде были представлены промышленные, торговые, научные, образовательные, культурные, спортивные и туристические возможности края. В составе делегации Красноярского края — представители различных министерств, общественных организаций и объединений, промышленных предприятий, малый бизнес.
Красноярские предприниматели презентовали свою продукцию и услуги. Помимо высокотехнологичных компаний самое активное участие в выставке принимали производители продуктов питания и напитков. Традиционный интерес у китайской стороны вызвали кондитерские изделия, продукция из дикоросов, безалкогольные напитки.
По словам руководителя Агентства развития бизнеса Александра Граматунова, спрос на товары красноярских предпринимателей вполне ожидаем.
«Местные потребители готовы покупать нашу продукцию. Однако существующее законодательство не позволяет поставлять красноярский продукт в желаемых объёмах, — комментирует Александр Граматунов. — Упрощение таможенных процедур, разработка унифицированных стандартов сертификации — это темы для дальнейшей совместной работы. Мы уже договорились с руководителем торгпредства России в Китае Сергеем Сорокиным о поддержке красноярских предпринимателей-экспортёров. А в ближайшее время ожидаем визит китайских деловых кругов в Красноярск для участия в Межрегиональном форуме предпринимательства. Наши предприниматели смогут показать не только конечный продукт, но и производство, и на месте провести переговоры как с потенциальными покупателями, так и с инвесторами».