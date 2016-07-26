Взбесившийся светофор в Академгородке заставил пешеходов и водителей нарушить ПДД

В красноярском Академгородке 3 октября вышел из строя единственный светофор. Устройство находится на перекрестке, объединяющем Верхний и Нижний Академгородок и дорогу в микрорайон Удачный. Из-за сбившихся настроек светофор перестал менять сигналы и постоянно показывал красный для всех пешеходов и машин, движущихся из верхней и нижней части микрорайона. Для машин, едущих в Удачный или из него, постоянно горел зеленый.

Поломка произошла около 8 часов вечера. Возвращающиеся домой люди подолгу ждали, когда загорится зелёный. Поняв, что светофор неисправен, они были вынуждены с риском для жизни пересекать в сумерках проезжую часть перед движущими машинами. Ближайший переход, причем нерегулируемый, находится в 300 метрах. Риску подвергали себя и водители, выезжавшие на перекресток на красный сигнал сломанного светофора.

В службе 005 Newslab.ru сообщили, что сообщение жителей о неисправности поступило около 21 часа. Сроки приведения устройства в порядок уточняются. За исправность светофоров в Красноярске отвечает департамент городского хозяйства.