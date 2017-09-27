Упавший светофор чуть не раздавил детскую коляску в Красноярске (видео)

В Красноярске на перекрестке улиц Алексеева и Авиаторов грузовик зацепил светофор и дорожные знаки, которые едва не упали на людей. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения. На кадрах видно, что на перекрестке у пешеходного перехода находились три человека, один из которых был с детской коляской. Проезжавший мимо грузовик-воровайка, в кузове которого находился груз, задел светофор и дорожные знаки, которые упали рядом со стоящими людьми.

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В ГИБДД рассказали, что наезд на светофор совершил водитель грузовика Hino Ranger, который скрылся с места происшествия.

«Водителя удалось установить, он должен будет прибыть в ГИБДД для дачи показаний, после чего ему будет определена мера ответственности», — рассказали в дорожной полиции.

Добавим, люди в данном происшествии не пострадали.