Все о рынке криптовалют красноярцам расскажут на Сибирском Blockchain форуме

13 и 14 октября в рамках выставки itCOM состоится I Сибирский Blockchain форум, куда приглашены спикеры из регионов Сибири и Москвы. Мероприятие будет интересно всем, кто уже инвестирует в blockchain-технологии или только интересуется рынком криптовалют.

В числе спикеров:

Андрей Монгин (Москва) , один из ведущих экспертов по IPO и коммуникациям с инвесторами;

Дмитрий Плахов (Санкт-Петербург) , координатор сообщества блокчейн-разработчиков Санкт-Петербурга, TeamLead команды разработки в нескольких блокчейн-проектах;

Сергей Беседин (Екатеринбург) , идеолог и основатель платформы Descrow, сoоснователь Блокчейн Ассоциации в России;

Владислав Руцкий (Красноярск) — сооснователь сообщества «Крипто Среда», консультант по инвестициям, развитию бизнеса, трансферу технологий, ученый-экономист Сибирского федерального университета, исследователь в области технологии блокчейн и криптовалютной экономики;

Владимир Попов (Иркутск) , IT-юрист, автор «Первой книги по ICO», а также исследований криптовалют и первичного размещения токенов. Сооснователь Synergis, White Guardians.

Организует мероприятие «Крипто Фонд Среда» (www.sreda.fund). Участников форума ожидает обзор трендов ИТ-технологий, введение в blockchain-технологию и ее применение в цифровой экономике. Слушатели узнают суть основных феноменов технологии blockchain — криптовалюты, майнинга, ICO.

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Спикеры раскроют ценные секреты успеха работы с технологией blockchain: какие проекты нужно разрабатывать прямо сейчас, куда выгоднее инвестировать криптовалюты и ICO и так далее. Также на форуме рассмотрят аудит проектов ICO, тему мошенничества и борьбы с ним, анти-скам проект Descrow.

Также участники узнают о создании «криптомекки» в Горном Алтае, где планируется строительство коттеджного поселка и базы отдыха для майнеров и криптоинвесторов.

I Сибирский Blockchain форум пройдет в Красноярске 13 и 14 октября в рамках выставки «itCOM — Информационные технологии. Телекоммуникации».

Посещение форума бесплатно, необходима предварительная регистрация по ссылке. С предложениями о включении в программу форума обращаться к @RAmas8 (Telegram). Место проведения: МВДЦ «Сибирь» (ул. Авиаторов, 19).