Из горевшего красноярского барака эвакуировали 16 человек

Минувшей ночью, 4 октября, в Октябрьском районе Красноярска сгорел двухэтажный дом. В пресс-службе МЧС корреспонденту Newslab.ru рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома № 18 по улице 1-й Ленинградской поступило в два часа ночи. Пожар потушили через четыре часа, около шести утра, его площадь составила 200 кв.м.
Материалы по теме
Из горевшего здания эвакуировали 16 человек, одного жителя пожарным пришлось спасать при помощи лестницы. В пресс-службе полиции рассказали, что при пожаре два человека получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу.
Отметим, двухэтажный дом выгорел полностью. В полиции в качестве предварительной причины пожара назвали короткое замыкание.
Ссылки по теме: