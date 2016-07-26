Из горевшего красноярского барака эвакуировали 16 человек

Минувшей ночью, 4 октября, в Октябрьском районе Красноярска сгорел двухэтажный дом. В пресс-службе МЧС корреспонденту Newslab.ru рассказали, что сообщение о возгорании жилого дома № 18 по улице 1-й Ленинградской поступило в два часа ночи. Пожар потушили через четыре часа, около шести утра, его площадь составила 200 кв.м.

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Из горевшего здания эвакуировали 16 человек, одного жителя пожарным пришлось спасать при помощи лестницы. В пресс-службе полиции рассказали, что при пожаре два человека получили травмы разной степени тяжести, их доставили в больницу.

Отметим, двухэтажный дом выгорел полностью. В полиции в качестве предварительной причины пожара назвали короткое замыкание.