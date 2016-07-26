СФУ оставил весь Академгородок без тепла и горячей воды на 2 дня

В Красноярске жители Академгородка, Гремячего лога и некоторых домов на проспекте Свободный остались без тепла и горячей воды из-за Сибирского Федерального университета. Под отключение попали около 20 тысяч человек, детские сады, поликлиники и школа. Среднесуточная температура воздуха в эти дни около нуля градусов.

Отопление в зданиях отключили 3 октября, на следующий день пропала и горячая вода. По информации службы 005, отключение связано с аварией на трубопроводе, находящемся в ведении вуза. Ликвидировать повреждение и вернуть тепло и горячую воду предполагается поздно вечером 4 октября.

Как пояснили в университете, произошел порыв трубопровода в районе кампуса по проспекту Свободный, и без отключения устранить его никак не получится. Кампус СФУ и Академгородок находятся на одном трубопроводе, поэтому отключать горячую воду приходится всем.