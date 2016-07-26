СФУ оставил весь Академгородок без тепла и горячей воды на 2 дня

В Красноярске жители Академгородка, Гремячего лога и некоторых домов на проспекте Свободный остались без тепла и горячей воды из-за Сибирского Федерального университета. Под отключение попали около 20 тысяч человек, детские сады, поликлиники и школа. Среднесуточная температура воздуха в эти дни около нуля градусов.
Отопление в зданиях отключили 3 октября, на следующий день пропала и горячая вода. По информации службы 005, отключение связано с аварией на трубопроводе, находящемся в ведении вуза. Ликвидировать повреждение и вернуть тепло и горячую воду предполагается поздно вечером 4 октября.
Как пояснили в университете, произошел порыв трубопровода в районе кампуса по проспекту Свободный, и без отключения устранить его никак не получится. Кампус СФУ и Академгородок находятся на одном трубопроводе, поэтому отключать горячую воду приходится всем.
«Отказаться от отключения сейчас равнозначно закладке бомбы замедленного действия. Если такая авария случится зимой, то масштабные отключения и размораживание системы в 20-градусный мороз грозят всем корпусам, общежитиям, зданиям и жилым домам как на территории СФУ, так и Академгородка. В настоящее время специалисты усиленно работают. Надеемся, что аварию удастся устранить к вечеру», — рассказали в пресс-службе вуза.