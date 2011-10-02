Вместо спортивной тренировки дети закидали камнями электрички в Красноярске

В Красноярске транспортные полицейские поймали подростков, которые разбили камнями стекла электропоездов. Как рассказали в пресс-службе Сибирского ЛУВДТ, инцидент произошел на перегоне станций «Красноярск-Бугач», в районе остановочной платформы «Путепровод».

В полицию поступило сообщение, что с интервалом в 10 минут дети забросали камнями две городских электрички. Нарушителями оказались двое 13-летних мальчиков, которые живут рядом с железнодорожной станцией.

«Со слов несовершеннолетних правонарушителей, вечером они должны были отправиться на тренировку, но вместо спортивных занятий проводили время на железнодорожной платформе, обкидывая камнями приближающиеся составы. В результате в вагонах двух пригородных поездов сообщением „Красноярск-Снежница“ и „Красноярск-Северный“ были разбиты стекла, а пассажирку одного из вагонов обсыпало осколками», — пояснили в пресс-службе.

Оба мальчика воспитываются в неполных многодетных семьях и «фактически предоставлены сами себе». В отношении одной из родительниц полицейские уже составили административный протокол за ненадлежащее воспитание сына. Кроме того, родителям школьников придется возместить железнодорожникам причиненный ущерб — более 5 тысяч рублей.