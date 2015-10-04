В Красноярске нашли грязные автобусы

Сразу несколько красноярских автобусов не прошли проверку на чистоту. С 1 октября департамент транспорта запустил акцию «Чистый автобус», сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первая проверка автобусов в Красноярске состоялся 3 октября на конечном остановочном пункте «Ветлужанка», через который следуют автобусные маршруты №№ 5, 26, 35, 43, 49, 53, 84, 85, 87, 91. Специалисты проверили 79 транспортных средств и нашли нарушения в автобусах на маршруте № 49, посторонние предметы обнаружили в автобусе маршрута № 91. Подвижной состав проверили и на конечной остановке «Таймыр», где выявлены нарушения в автобусах: на маршрутах № 34, 38, а также на маршрутах № 71 и 89, где найдены посторонние предметы в салоне.

Акция «Чистый автобус» продлится в Красноярске до 31 октября. Во время рейдов специалисты планируют проверить объём и качество регламентных работ, проводимых перевозчиком в межсменное время по подвижному составу, исправность и укомплектованность салонов, а также наличие посторонних предметов. При наличии нарушений перевозчику направляется уведомление об устранении нарушения, в случае повторных замечаний, составляются материалы для направления в административную комиссию.

Перевозчиков, которые не обеспечивают должный контроль за автобусами, выходящими на линию, привлекут к административной ответственности в виде штрафа: для индивидуальных предпринимателей в размере от 3 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

«Законодательством предусмотрены обязательные регламентные работы по поддержанию транспортных единиц в надлежащем техническом и санитарном состоянии. И они должны неукоснительно выполняться. Пассажирский транспорт должен выходить в линию чистым и технически исправным. Несомненно, надо понимать, что от момента выхода транспорта в линию до его возвращения в парк в отдельных случаях проходит более 18 часов его интенсивной эксплуатации. Поэтому внутреннее и внешнее состояние транспортного средства может зависеть и от текущего состояния улично-дорожной сети и от культуры поведения пассажиров», — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.

По всем выявленным нарушениям перевозчикам направлены уведомления об устранении нарушений. Контрольные проверки в рамках акции «Чистый автобус» продолжаются.

Пассажиры могут принять участие в акции, направив свои замечания по телефону: (391) 256-84-04 в рабочее время, либо по электронной почте: trans@admkrsk.ru.