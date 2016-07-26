За сломанный в автобусе позвоночник пассажирка отсудила 900 тысяч рублей

Суд обязал канское автотранспортное предприятие выплатить компенсацию пассажирке автобуса за сломанный позвоночник. В феврале 2016 года 57-летняя жительница Канска ехала в городском автобусе маршрута № 17. Женщина стояла в салоне ЛиАЗа и держалась за поручень. Водитель резко затормозил, из-за чего пассажирка не удержалась на ногах и упала. Водитель продолжил движение по маршруту и второй раз резко затормозил, из-за чего пассажирка опять упала: ее протащило по салону, женщина ударилась головой о перегородку, отделяющую место водителя от пассажиров.

Кондуктор помогла пострадавшей подняться, но после падения женщина почувствовала боль в спине. В больнице диагностировали перелом четвертого поясничного позвонка без смещения. «Больная проходила лечение в течение четырех месяцев, причиненные телесные повреждения квалифицировались как вред здоровью средней тяжести», — рассказала пресс-секретарь краевого суда Наталья Мишанина.

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Водителя автобуса признали виновным в превышении скорости и оштрафовали на 10 тысяч рублей. Вместе с тем суд постановил взыскать с перевозчика «Канское ПАТП» в пользу пострадавшей 900 тысяч рублей: 200 тысяч рублей компенсации страхового возмещения, 400 тысяч рублей компенсации морального вреда и 300 тысяч рублей штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.

Представители предприятия пытались обжаловать решение городского суда, но краевой суд признал его законным и оставил без изменения.

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