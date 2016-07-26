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Красноярцы проголосовали за развитие острова Татышев
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Красноярцы проголосовали за развитие острова Татышев

5 октября 11:50
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Жители Красноярска поддержали развитие западной части острова Татышев и создание на ней парка Универсиады. В краевом центре завершилось голосование за благоустройство знаковых городских мест. Всего в нем приняли участие 3 639 человек.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, больше всего голосов красноярцы отдали за преображение острова Татышев — 1 943. На втором месте — благоустройство проспекта Мира — 1 774, замыкает тройку лидеров — строительство пешеходного перехода на улице Карла Маркса в районе БКЗ — 868 голосов.

Также горожане поддержали строительство пешеходного перехода в районе парка флоры и фауны «Роев ручей» (561), устройство навигации в зоне исторического центра «Исторический Красноярск» (554), развитие общественного пространства, прилегающего к часовне Параскевы Пятницы (488) и организацию подсветки Вантового моста (432).

Проект развития острова Татышев
Источник: www.admkrsk.ru
Проект благоустройства проспекта Мира
Источник: www.admkrsk.ru
Проект строительства пешеходного моста на улице Карла Маркса
Источник: www.admkrsk.ru
Проект пешеходного перехода на улице Свердловской в районе «Роева ручья»
Источник: www.admkrsk.ru
Проект навигации в зоне исторического центра «Исторический Красноярск»
Источник: www.admkrsk.ru
Проект развития общественного пространства, прилегающего к часовне Параскевы Пятницы
Источник: www.admkrsk.ru
Проект подсветки Вантового моста
Источник: www.admkrsk.ru
Проект организации подсветки на проспекте Мира
Источник: www.admkrsk.ru
Эскизный проект архитектурно-художественной подсветки
Источник: www.admkrsk.ru
Проект пешеходного перехода через реку Кача
Источник: www.admkrsk.ru

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Далее голоса распределились следующим образом: организация подсветки на проспекте Мира (319), эскизный проект архитектурно-художественной подсветки (324) и устройство пешеходного перехода через реку Кача (389).

Поддержанные горожанами знаковые места в дальнейшем поступят на утверждение в конкурсную комиссию, в состав которой вошли депутаты Горсовета и Законодательного Собрания края, представители общественности и профессионального сообщества. Члены комиссии, учитывая выбор красноярцев, из всего списка представленных объектов определят знаковые места, на разработку проектов которых и их реализацию будут выделены средства из краевого бюджета.

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