Красноярские аграрии получили с посевных площадей 1,6 млн тонн зерна

В Красноярском крае продолжается уборочная кампания. Аграрии обмолотили 685 тысяч га зерновых и зернобобовых или 67 % от плана, получив 1 684 тысяч тонн зерна. В прошлом году на 5 октября было обмолочено чуть более 1 млн га полей (96 %), собрано 2 млн 548 тысяч тонн зерна, сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

«Ситуация действительно непростая. Выражение „битва за урожай“ характеризует ее самым подходящим образом. В этом году аграрии подошли к уборочной как никогда подготовлено. Нет проблем ни с техникой, ни с горючим, ни с кадрами — единственное, что затрудняет жатву — это погода. В августе-сентябре на земледельческой территории края количество выпавших осадков колебалось от 25 до 65 мм в сутки, что составляло 190-515 % нормы. Погожие дни, благоприятные для обмолота, можно было пересчитать на пальцах. А в конце сентября во многих районах установился снежный покров, который повлияет и на количество, и на качество урожая», — сообщил и.о. заместителя председателя правительства края — министра сельского хозяйства края Леонид Шорохов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями из резервного фонда Правительства РФ планируется направить финансовую помощь в 11 муниципальных районов региона. Это Боготольский, Ермаковский, Идринский, Каратузский, Курагинский, Краснотуранский, Минусинский, Новоселовский, Ужурский, Шарыповский и Шушенский районы. В настоящее время формируются пакеты документов с целью их дальнейшего направления в Минсельхоз РФ для оказания помощи пострадавшим хозяйствам.

«По мере таяния снега, сельхозпроизводители края возобновляют уборочные работы. В любом случае мы рассчитываем, что зерна хватит для обеспечения собственных нужд. Кроме того, на территории края сосредоточены запасы государственного интервенционного фонда с краевым зерном, первоочередное право выкупа которого остается за нашими хозяйствами», — отметил Шорохов.

Вместе с тем, несмотря на все сложности, нынешняя урожайность — 24,4 ц/га, — благодаря сформированной системе земледелия, как и всегда, значительно выше, чем у других регионов СФО. Самая высокая урожайность на данный момент зафиксирована в Ужурском районе (38,5 ц/га), на втором месте — Назаровский (34,3 ц/га), на третьем — Шарыповский (32,5 ц/га). Четвертое место занимает Каратузский (26,4 ц/га), пятое — Большемуртинский (26 ц/га).

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В крае ведется уборка картофеля и овощей. Картофель выкопан на площади 4,273 тысяч га или 76 % от плана, при средней урожайности 151 ц/га. Овощей убрано 0,46 тысяч га или 45 % от плана, при средней урожайности 211 ц/га.

Продолжается и кормоуборочная кампания. На сегодня аграрии заготовили 24,4 центнеров кормовых единиц на 1 условную голову крупного рогатого скота. Это составляет 78,8 % от плана. С учетом запасов переходящего фонда, заготовленного в 2016 году, кормов для зимовки сельхозживотных будет достаточно, добавили в минсельхозе.

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