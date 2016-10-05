Красноярский кадетский корпус признали одним из лучших в России

Красноярский кадетский корпус имени А. Лебедя (ул. Малиновского, 20г ст22) признали одним из лучших учебных заведений в России. Независимое рейтинговое агентство Московского центра непрерывного математического образования подвело итоги работы школ в минувшем учебном году. Согласно данным за 2016/17 год, в список 500 лучших учебных заведений вошли пять школ Красноярского края, среди который красноярский кадетский корпус.

«Кроме основного списка лучших школ, мы попали ещё в три дополнительных по разным направлениям: патриотическое и спортивное воспитание, а также рейтинг школ, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся», — рассказал корреспонденту Newslab.ru директор кадетского корпуса Александр Негруцкий.

Руководитель учебного заведения отметил, что на сегодняшний день это лучший результат в истории Красноярского края: «Такого ещё не было, чтобы школа занимала позиции сразу в четырех рейтингах».

Напомним, два года назад кадетский корпус имени Александра Лебедя также входил в топ-500 лучших учебных заведений России. «То, что успехи нашего корпуса отметили на всероссийском уровне — это признание достижений работы всего коллектива», — поделился Александр Негруцкий.

«Я и сотни выпускников очень рады, что красноярский кадетский корпус занял высокую позицию в рейтинге лучших школ, — рассказал председатель правления Ассоциации выпускников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий Красноярского края Антон Натаров. — Это ещё раз доказывает качество и престижность такого образования в нашем регионе».

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Добавим, кадетское образование в Красноярском крае остается одним из самых востребованных, конкурс при поступлении в эти школы составляет до 8 человек на одно место. «Думаю, что сегодня и власть, и выпускники, и все те, кто разделяет ценности и задачи образования, будут способствовать развитию и укреплению кадетского движения в Красноярском крае», — закончил Антон Натаров.

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