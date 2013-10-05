В Красноярске утверждают места для компенсационных посадок

В краевом центре начался дополнительный объезд мест под компенсационные посадки. Специалисты красноярской администрации вместе с общественностью согласовывают территории, где в скором времени посадят зеленые насаждения.

Как отметили в мэрии, сейчас на каждом из участков будущих посадок проходит дополнительная ревизия. Для выполнения этой работы специалисты департамента городского хозяйства по поручению мэра Эдхама Акбулатова привлекли максимальное количество специалистов и самых активных общественников, которые накануне в составе большой группы начали объезд территорий.

«Тема компенсационных посадок важная и нужная, необходимо приложить все силы, чтобы минимизировать ущерб для города от вырубки деревьев. Общественная палата взаимодействует со всеми заинтересованными органами власти: члены палаты участвуют в комиссии Законодательного Собрания Красноярского края по подготовке к Универсиаде, плотно работают с департаментом городского хозяйства, с подрядчиками, которые высаживают деревья. Очень важно, чтобы действия властей были согласованы и с общественностью, и с профессионалами, которые могут подсказать, где лучше произвести зелёные насаждения, где от них будет больше пользы. Сейчас выполняется большая координационная работа», — отметил председатель комиссии по ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности Общественной палаты Дмитрий Иванов.

В первую очередь инспекция посетила участок на ул. Шевченко, который в своё время вызвал самый большой поток критики. Участок, где планируются посадки, действительно находится на границе с кладбищем «Шинное», однако не затрагивает территорию полигона мусорных отходов.

Инспекторы выслушали мнение жителей ближайшего микрорайона.

«Мы действительно просили выполнить посадки именно в этом месте. Здесь будут расти зелёные деревья, которые через некоторое время и закроют вид на погост», — подтвердила одна из жительниц микрорайона. В итоге, комиссия приняла решение оставить в списке данный участок для проведения компенсационных посадок.

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До конца недели специалисты и общественники проревизируют все заявленные участки, сформируют и утвердят окончательный список мест для проведения компенсационных посадок.

Всего в городе выбрано 144 места для высадки деревьев. При выборе также учитывались обращения и пожелания жителей тех или иных районов. До конца 2018 года в Красноярске должно быть высажено более 88 тысяч деревьев и кустарников, добавили в мэрии.

Предварительный список участков для компенсационных посадок также размещен на официальном сайте администрации. Направить свои замечания и предложения по поводу высадки деревьев можно по адресу электронной почты: mihailovam@admkrsk.ru.

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